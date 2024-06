“É nojento”, disse Carminha sobre instalar uma estátua em homenagem ao seu pai Chico de Miguel

No programa “A Hora da Verdade”, apresentado pelo radialista George Magalhães, nesta sexta-feira (14), na Rádio Capital do Agreste, de Itabaiana, a ex-prefeita Carminha Mendonça classificou como nojento o ato que a Prefeitura quer fazer para inaugurar a estátua em homenagem ao seu pai, o saudoso Chico de Miguel, em substituição ao busto que existe no calçadão Francisco Teles de Mendonça.

Carminha Mendonça disse que seu pai era um homem sério e nunca concordaria com uma atitude desta. “Essas pessoas xingam o tempo todo A nossa família e agora acham que com uma estátua vai apagar as agressões verbais. Este ato é nojento! Será que eles acham, que não vão prestar conta com Deus?”, indagou.

Francisco Teles de Mendonça morreu no dia 23 de dezembro de 2007, aos 81 anos, em decorrência de uma parada cardíaca. Chico de Miguel, como era conhecido, foi prefeito de Itabaiana e deputado estadual por três vezes.