“É possível aumentar a arrecadação dos municípios sem a necessidade de reajustar os impostos”, afirma consultora

Com mais de 25 anos de experiência, a advogada tributarista Jeanine Benkenstein, afirmou, durante entrevista a uma emissora de rádio em Aracaju, que é possível aumentar a arrecadação dos municípios sem a necessidade de aumento de impostos,

“Os problemas das prefeituras são os mesmos. Ontem eu recebi várias mensagens de prefeitos muito preocupados com a queda do ICMS, que nós já antecipávamos”, afirmou a especialista, ao mencionar exemplos de cidades sergipanas que tiveram perdas significativas, uma cidade que deveria ter recebido R$600 mil e recebeu R$100 mil, uma outra, que deveria receber R$100 mil e recebeu R$35 mil, e uma terceira cidade que receberia R$250 mil e recebeu R$50 mil.

Com vasta experiência no setor público, Jeanine atua como consultora, com foco na recuperação de receitas, aumentando a capacidade financeira de municípios e propondo maneiras de melhorar a eficiência da cobrança e gestão da dívida ativa, no diagnóstico dos gargalos financeiros e orçamentários, bem como no planejamento administrativo da gestão pública.

“Eu já fui secretária da fazenda e sei como é chegar cedinho e não ter caixa para pagar. Chegou um momento que precisamos fazer esse trabalho, que é a receita própria do município, que tem um lastro muito grande para ser buscado e, com eficiência e sem aumentar impostos, você faz o trabalho que precisa ser feito”, explicou, citando exemplos como o ISSQN, voltado para o setor financeiro.

Segundo a consultora, é possível aumentar a arrecadação sem reajustar os impostos. “É preciso avaliar quais são as fontes inexploradas de recursos, atualizar e capacitar agentes públicos e políticos e tratar a gestão pública de forma eficiente, como procuramos fazer em nossas casas. É um caminho longo e, inicialmente, conturbado, mas que surte resultados efetivos na melhoria da arrecadação”, concluiu.

Da Assessoria