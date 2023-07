“É preciso prisão sem anistia para esses grupos que atentam contra nossas vidas”, afirma vereadora Sonia Meire

A vereadora professora Sonia Meire (PSOL) usou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) na manhã desta terça, 04, para manifestar solidariedade às parlamentares que têm sofrido violências e ameaças no exercício de suas respectivas mandatas. Sonia direcionou sua fala especialmente à deputada estadual por Sergipe, Linda Brasil (PSOL), e a codeputada Carolina Iara (PSOL-SP), que recentemente sofreram ataques transfóbicos.

“Repudiamos completamente a violência política sofrida pela nossa companheira Linda Brasil, a primeira deputada estadual trans eleita em Sergipe, com ameaças graves à sua vida. Justamente na semana passada, nós também ouvimos as Mães pela Diversidade na luta pelo direito à existência das pessoas LGBTQIAPN+. Nossa solidariedade também a outra companheira, Caroline Iara, do PSOL, em São Paulo, que também sofreu violência na semana passada no exercício da sua mandata. Não vamos tolerar nenhum tipo de violência machista, transfóbica, misógina e fascista. Não nos calarão”, alertou a vereadora.

Sonia Meire também destacou que é preciso haver punição para os agressores. “Os ataques às nossas companheiras também são uma afronta à democracia, pois são parlamentares eleitas democraticamente. Infelizmente, têm sido recorrentes as ameaças a parlamentares mulheres e LGBTQIAPN+ nos últimos meses e esse é um movimento que vem crescendo e se acelerando com o avanço do conservadorismo e da ultradireita nesse país. Não podemos continuar permitindo que esses acontecimentos passem impunes. É preciso prisão sem anistia para esses grupos que atentam contra as nossas vidas”, disse a vereadora.

Foto China Tom

Por Priscila Viana