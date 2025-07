ECOAR SERGIPE REÚNE GESTORES E COMUNICADORES PARA FORTALECER A COMUNICAÇÃO PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS

Com o objetivo de promover o fortalecimento da comunicação institucional nas gestões municipais, o evento Ecoar Sergipe reuniu, nesta sexta-feira, 18, prefeitos, assessores e profissionais da comunicação pública de diversos municípios sergipanos. Realizado pela Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES), em parceria com a Secretaria de Estado da Comunicação de Sergipe, o encontro abriu espaço para debates sobre a importância da comunicação como ferramenta estratégica de governança.

A presidente da FAMES, Silvany Mamlak, destacou que a iniciativa busca valorizar e dar visibilidade às boas práticas na área. “A comunicação é o elo entre o gestor e o cidadão. Quando a gente fortalece esse canal, fortalece também a democracia e a transparência. Esse é o nosso objetivo com o Ecoar, compartilhar boas práticas, experiências exitosas e, sobretudo, reconhecer o papel fundamental dos profissionais da comunicação pública municipal”, explicou a presidente.

O secretário de Estado da Comunicação de Sergipe, Cleon Menezes, ressaltou o papel essencial da comunicação no setor público e a importância de eventos como este para promover a troca entre gestores e profissionais da área.

“Foi muito boa a iniciativa da presidente Silvany. A gente sabe que a comunicação é muito importante, e acho que dentro da comunicação pública o gestor ele tem um papel muito importante, então poder ter a oportunidade de trazer os prefeitos e as assessorias para que a gente possa estar conversando mais perto, é um momento que engrandece não só a valorização da comunicação, mas também do entendimento do gestor sobre a importância que a comunicação tem dentro de todo esse processo. Falar da comunicação no viés de política pública, mostrar as ações que são feitas para se aproximar do cidadão e ver os profissionais que estão aqui, trocar experiência, faz com que a gente consiga fortalecer o nosso discurso e, automaticamente, evoluir os profissionais que estão atuando na área. Consequentemente, quem ganha é o Estado e a própria população”, pontuou o secretário.

A prefeita de Gararu, Zete, compartilhou sua experiência e reforçou o papel da comunicação como aliada direta da gestão. “Se a gente não fizer a política pública e a comunicação, não divulgar com compromisso e seriedade, a gente não consegue fazer a gestão. Então hoje, a comunicação é uma parceria muito importante na gestão pública. A gente não anda sem comunicação, nem a comunicação anda sem a gestão. Hoje estou em uma reeleição, e isso foi fruto também de uma comunicação, de divulgar os fatos reais que acontecem”,

Ao longo do dia, os participantes acompanharam palestras com foco na qualificação dos profissionais da área e no fortalecimento do diálogo entre comunicação e gestão pública. A proposta do Ecoar Sergipe é consolidar-se como um espaço contínuo de capacitação, valorização e integração entre os agentes públicos e os profissionais da comunicação.

