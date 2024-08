EDIÇÃO SERGIPANA DO FEIRÃO DO TURISMO ‘CONHEÇA O BRASIL’ TERÁ SETE AGÊNCIAS DE VIAGENS, EM ARACAJU

Após edital de convocação com chamamento para seleção de empresas publicado no Diário Oficial de Sergipe, sete agências de viagens foram escolhidas para participar do 1º Feirão do Turismo ‘Conheça o Brasil’. O evento é uma iniciativa inovadora do Ministério do Turismo (MTur) em parceria com as secretarias estaduais de Turismo de todo o Brasil.

A Secretaria de Estado do Turismo (Setur) de Sergipe realizará o Feirão no Shopping Jardins, no Espaço Jardins, em Aracaju, em frente à Praça de Alimentação Arcos, antiga sala do Detran. O evento começa a partir do dia 24, em formato presencial, e nos dias 25 e 26 de forma on-line pelo site do MTur ou o da Setur, sempre das 10h às 22h.

As agências selecionadas para participar do feirão são: Aereotur, Aracaju Turismo, Balbitur, Cacilda Turismo, Farol Tur, Lânia Viagens e Propag Tur. Elas concederão descontos e vantagens especiais, com condições exclusivas de pagamentos de passagens aéreas, pacotes de viagens, hospedagens e passeios turísticos. Com isso, garantirão maior estabilidade no setor de serviços turísticos. O objetivo é desenvolver o turismo, especialmente o interno, no estado, durante a baixa temporada.

