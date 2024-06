Edital do concurso da Agrese será publicado nesta sexta-feira; Cargos são para nível médio e superior, remuneração varia entre R$ 6.500 e R$ 7.300

O governador Fábio Mitidieri recebeu nesta quinta-feira, 6, o diretor-presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese), Luiz Hamilton, para a assinatura do edital do concurso público de preenchimento de vagas da agência, que será publicado nesta sexta-feira, 7, no Diário Oficial do Estado. Em um ano e meio, o Estado conta com 400 novos servidores e, atualmente, 18 concursos estão sendo gerenciados em Sergipe.

Serão seis vagas para o concurso da Agrese: uma de nível médio, para o cargo de analista administrativo e financeiro; e cinco de nível superior, para o cargo de analista de regulação. Os candidatos à vaga de nível superior devem ter formação em engenharia ambiental ou sanitária, engenharia civil, engenharia de petróleo e gás, engenharia elétrica e engenharia química. Os vencimentos vão de R$ 6.500 a R$ 7.300. As inscrições devem ser feitas no site da banca organizadora, a IBGP Concursos.

“Assinamos hoje e amanhã já deve ser publicado no Diário Oficial o edital do concurso público da Agrese. É um concurso muito esperado, com bons salários e que, sem dúvida, fortalecerá o trabalho da Agência Reguladora, instituição fundamental para fiscalizar o bom andamento dos serviços públicos do nosso estado”, disse o governador.

O pedido de isenção da taxa de inscrição de R$ 120 poderá ser feito de 17 a 19 de junho. O início das inscrições está previsto para 26 de junho. A prova objetiva será de conhecimentos gerais e específicos, além de prova de títulos para os dois cargos. Apenas para Analista de Regulação haverá também prova discursiva.

“Contamos hoje com um quadro efetivo na Agrese, porém, de cedidos. Esses concursados serão os primeiros de um quadro próprio. Atualmente, nós temos cargos comissionados, terceirizados e cedidos. Eu, por exemplo, sou um servidor efetivo, mas estou cedido para a Agrese. A população sergipana será diretamente beneficiada com a realização desse concurso”, declarou Luiz Hamilton.

Concursos

A realização dos concursos públicos está entre as ações do Governo de Sergipe para democratização do acesso ao serviço público e para estruturação das carreiras do Estado em prol da melhoria dos serviços aos cidadãos.

Atualmente, o Governo do Estado gerencia 18 concursos públicos. Seis estão homologados: Sead, Cogerp, PGE, auditor da Sefaz, agentes e escrivães da Polícia Civil, e Emdagro. Oito estão em andamento: Adema, Agrese, Fundação Renascer, SES, Gestor Governamental, e estão aguardando autorização governamental Seasic, Seduc e Polícia Militar de Sergipe. E quatro ainda estão em vigência: Polícia Penal, Policiais Militares, polícia técnica do Cogerp e Delegado de Polícia.

Foto: André Moreira