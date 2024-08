Edson Passos revela que Itabaiana não aguenta mais perseguição

Edson Passos, candidato a prefeito de Itabaiana, ao lado de seu vice, Agnado de Versos, conhecido como o seu “casca de bala”, fez um comunicado ao vivo nas redes sociais oficializando suas candidaturas. Durante o anúncio, ambos agradeceram a todos que participaram da pré-campanha, já a considerando vitoriosa por sua grandiosidade, alegria, esperança e, acima de tudo, solidez.

Edson destacou que a verdade é a marca principal de sua campanha e abordou várias propostas do seu plano de governo. Ele enfatizou a importância do ensino integral, lembrando que a gestão atual, de 12 anos, fechou 22 escolas. Anunciou ainda a construção de uma UPA para Itabaiana, que funcionará 24h, apontando que cidades menores como Areia Branca e Frei Paulo, por exemplo, já possuem unidades de atendimento, enquanto Itabaiana, com mais de 100 mil habitantes, ainda não têm. Ele também criticou o fato de que os Postos de Saúde do município só atenderem até às 17h, superlotando assim o Hospital Regional de Itabaiana, deixando a população desassistida após esse horário.

Além disso, Edson falou sobre a importância do comércio de Itabaiana, que é pujante, mas enfrenta problemas devido à dificuldade de estacionamento, prejudicando o desenvolvimento econômico local. Ele propôs um projeto para construir um edifício no Mercadão, com a transferência do CEASA para esse espaço, e criticou a prefeitura por negar o alvará necessário para o aperfeiçoamento do CEASA, inviabilizando a retomada das atividades no local, que foi construído pelo governo do estado.

Outro projeto destacado foi a criação de um ponto de apoio e acolhimento aos caminhoneiros que passam por Itabaiana, uma cidade conhecida nacionalmente como a “cidade do caminhão”, algo que já existe em outras localidades. Edson também mencionou a necessidade de novos acessos para a entrada de Itabaiana, apontando que ele e seu vice foram responsáveis por transformar 40% da cidade. Eles afirmaram que, se em 15 anos conseguiram dar uma nova cara à Itabaiana com suas experiências como administradores e empresários, os próximos 4 anos serão marcantes para toda a população, com uma gestão transformadora.

Perseguição

Edson destacou muito sobre questões pessoais relacionadas à perseguição familiar. Ele disse que o medo toma conta da cidade, e que, por isso, muitos se sentem acorrentados a esses 12 anos de gestão sem progressão. Além disso, ele também pontuou sobre a ingratidão de Valmir, um político que, segundo ele, ‘nasceu na cozinha que não foi dele’, ou seja, dos Teles de Mendonça, que o fez político e o mesmo cortou laços, cometendo a traição com a ex-deputada Maria Mendonça, ex-deputado federal Zé Teles, e a ex-prefeita, Carminha. Edson afirmou que Valmir, além de ser ingrato, é extremamente perseguidor, e sugeriu que essa história precisa ser contada.

“O ex-vereador Alex Henrique perdeu o seu mandato justamente por conta de perseguição; o mesmo ocorreu com o atual vereador Cabeça de Porco. Quanto às atividades desenvolvidas por Aguinaldo, que construiu mais de 400 casas, essas estão prontas há mais de 4 anos e não são comercializadas, gerando um grande prejuízo financeiro, pois o grupo de perseguição não libera. Como se não bastasse, até um senhor de 87 anos, pai de Aguinaldo, Sr. Verso, teve um terreno tomado pela prefeitura. Isso tudo aconteceu. E agora, de forma mais recente, chegou até a minha casa, à minha esposa Dorinha. Nesse quesito, o meu adversário não tem a menor noção do que é família, que para mim é algo intocável. Mas Valmir não tem respeito pelos seus familiares, como poderia ter noção de tal importância? Bom, chegou a mim quando tentam criar fake news”, pontuou, e ainda completou sua fala com um desafio.

“Valmir, me forneça aí a listagem do seu caderno com as anotações de quem será a próxima vítima. Mas, como eu nunca terei esse acesso, quero lhe dizer: sabe quem está em sua lista de forma bem ampla? É o povo de Itabaiana que diz bem baixinho: ‘estou com você!’ Veja o nível de coronelismo e de maldade ainda reinando ao nosso lado. A ideia é que, com a nossa nova gestão, haverá libertação desse povo que tanto almeja por mudança”, finalizou Edson.

Fonte e foto assessoria