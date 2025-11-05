Eduardo Amorim defende protagonismo de artistas sergipanos em eventos públicos

Defensor das manifestações culturais e dos artistas sergipanos, Dr. Eduardo Amorim tem apoiado a apresentação de projetos de leis que exijam o protagonismo destes conterrâneos em eventos organizados pelo poder público. Na manhã desta terça-feira, 05, o pré-candidato ao Senado Federal parabenizou a Prefeitura de Aracaju por anunciar a banda Calcinha Preta como primeira atração do Reveillon 2026. A expectativa por parte de Eduardo é que a programação contemple outros profissionais da música que residam em solo sergipano.

Esta não é a primeira vez que a administração municipal gera visibilidade para os artistas locais; durante as comemorações dos 170 anos da capital a prevalência foi dos sergipanos. Já no decorrer dos 20 dias de Forró Caju, ao todo foram contratadas 132 atrações, sendo mais de 65% compostas por artistas do nosso estado. Para Amorim, paralelo ao município de Aracaju, as demais 74 cidades precisam reservar mais espaços para os artistas locais, com o objetivo de destacar a cultura, fortalecer a economia e oferecer oportunidades para os músicos.

“Durante toda a minha atuação como parlamentar sempre defendi políticas públicas de incentivo à cultura e aos operadores dos mais diversos modelos de manifestações artísticas. Apresentei um Projeto de Lei para oficializar a obrigatoriedade de os poderes públicos contratarem artistas sergipanos como forma de garantir que toda esta classe trabalhadora tenha mais espaços de relevância para divulgar seu trabalho e obter uma renda digna”, declarou. Ele defende que, em eventos públicos financiados com recursos federais, seja reservado, por lei, ao menos 50% da programação para artistas locais com remuneração justa.

“Soube através de sites e das redes sociais do anúncio feito por minha amiga e líder Emília Corrêa sobre a primeira atração confirmada para a festa de Ano Novo em nossa capital. Não é segredo pra ninguém que eu e minha família temos um carinho e admiração por toda a história da banda Calcinha Preta, mas muito além disso, o reveillon terá essência sergipana. Torço bastante para que nos próximos anúncios tenham outros artistas locais na programação”, completou Eduardo Amorim.

Texto e foto assessoria