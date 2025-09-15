Eduardo Amorim lidera pesquisa para o Senado Federal

O mais recente levantamento realizado pelo Instituto Realtime Bigdata, divulgado nesta segunda-feira, 15, mostra Eduardo Amorim em primeiro lugar na intenção de voto para representar o estado de Sergipe no Senado Federal. Natural de Itabaiana, ex-secretário de Estado da Saúde (2003/2004), e ex-deputado federal entre os anos de 2007 e 2011, em dezembro de 2014 foi eleito o melhor Senador do Brasil, após estudos desenvolvidos por pesquisadores do Núcleo de Estudos sobre o Congresso (Necon), pertencente ao Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (lesp-Uerj). O selo de ‘Senador nota 10’ foi destaque na revista Veja.

Encomendada pelo Grupo Atalaia de Comunicação, a pesquisa contabilizou depoimentos nos 75 municípios sergipanos, com eleitores aptos a participar do pleito democrático de 2026. O nível de confiabilidade é de 95%, a margem de erro é de três pontos para mais ou para menos; ao todo foram ouvidas 3.000 pessoas entre os dias 12 e 13 deste mês. “Começamos a semana com essa notícia que nos enche de gratidão. Temos a plena consciência da nossa missão e da caminhada que teremos pela frente em prol dos interesses do estado e do povo sergipano. Agradeço a todos e todas pelo carinho, pela confiança em nossa história e no nosso trabalho”, destacou o pré-candidato.

Sobre os desafios a serem enfrentados, Eduardo Amorim tem reforçado a necessidade de Sergipe dispor no Congresso Nacional de parlamentares que estejam em plena conexão com cada município, ouvindo as demandas, independentemente da bandeira partidária. “Vivo o meu melhor momento, com mais experiência e vontade de trabalhar, mas um perfil que adotei enquanto deputado e senador – e que vou repetir sempre quando estiver representando nosso estado, é a do diálogo unificado com todos os prefeitos, vereadores, grupos, associações, sindicatos e grêmios estudantis. Fico agradecido pela citação do meu nome e pela confiança; tudo isso com o coração repleto de gratidão”, completou Eduardo Amorim.

Texto e foto assessoria