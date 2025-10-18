Eduardo Amorim prestigia entrega da Medalha da Ordem do Mérito ao médico Dr. Carlos Wagner Bravo

O médico anestesiologista, Dr. Eduardo Amorim, esteve na tarde desta sexta-feira, dia 17, na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) para prestigiar a entrega da Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar ao médico ginecologista Dr. Carlos Wagner Bravo de Oliveira, CEO da Rede Primavera.

Defensor da saúde pública, Dr. Eduardo Amorim compareceu à solenidade para homenagear o amigo que muito permanece contribuindo para a medicina em Sergipe. “Dr. Wagner é uma referência na saúde. Nós, sergipanos, devemos muito a ele, especialmente no segmento da saúde. Grande médico e amigo, ele se tornou uma referência para todos nós em termos de empreendedorismo e inovação. Contribuiu muito para a saúde em nosso estado e continua fazendo muito por todos nós, sergipanos”, enalteceu.

Natural de Propriá (SE), Dr. Carlos Wagner Bravo de Oliveira foi responsável por trazer o primeiro aparelho de ultrassom do estado e o terceiro de todo o Nordeste. Em 1984, inaugurou a Clínica Diagnose, oferecendo, além da ultrassonografia, serviços como citologia, colposcopia, raio-X e um laboratório de análises clínicas. A partir de 1996, expandiu os serviços com novas unidades, estruturando a Rede Primavera, que hoje reúne o Hospital Primavera, o Hospital do Coração e mais seis clínicas médicas e laboratoriais. Por toda essa trajetória, recebeu a Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar, a mais alta honraria do Poder Legislativo sergipano, aprovada por unanimidade pelos 24 deputados estaduais.

“Sinto-me muito feliz e honrado por estar aqui. Muito obrigado. Foi grande a surpresa e a alegria ao ser contemplado com uma honraria tão importante como a Medalha da Ordem do Mérito. A homenagem que recebo hoje faz com que eu me sinta acolhido, com o coração transbordando de felicidade. Fico honrado em receber este reconhecimento público e estar diante de familiares, parlamentares e grandes amigos, a exemplo do senador Eduardo Amorim”, agradeceu Dr. Carlos Wagner.

Texto e foto assessoria