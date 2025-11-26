Eduardo Amorim prestigia lançamento de livro que apresenta vitória eleitoral de Emília em 2024

O médico anestesiologista e pré-candidato ao Senado em 2026, Dr. Eduardo Amorim, prestigiou, na noite desta terça-feira, dia 25, o lançamento do livro “É Desse Jeito: Emília Corrêa Fura a Bolha do Sistemão”, do jornalista Nubem Bomfim. A obra conta os detalhes da campanha da prefeita de Aracaju eleita em 2024, a qual derrotou um agrupamento político responsável por, até aquele ano, ter saído vitorioso em nove das 11 eleições disputadas no século XXI — sendo quatro na capital e cinco no governo de Sergipe. O relato literário apresenta desde os diálogos prévios à pré-campanha até a vitória nos dois turnos.

Responsável por coordenar a campanha, no livro Dr. Eduardo Amorim possui um capítulo de sua autoria, bem como destaca a satisfação em ter feito parte da caminhada que elegeu Emília Corrêa prefeita da capital sergipana. “Para nós foi muito importante eleger a primeira mulher na nossa capital, que em pouco tempo já vem revolucionando nossa cidade em uma gestão coerente, firme e voltada, sobretudo, para todos os aracajuanos, irrestritamente. Então é muito bom ver essa história contada para as gerações vindouras, porque a política, quando realmente se quer, é um instrumento para o bem, embora não seja isso que a gente veja na maioria das vezes. Mas acredito que, na política, haja pessoas de bem, e Emília representa todas essas pessoas”, destacou.

A solenidade de lançamento foi realizada no Memorial de Sergipe, onde reuniu familiares, amigos e gestores públicos. Autor da obra, Nubem Bomfim reverenciou Eduardo Amorim por ter contribuído com a respectiva experiência diante da campanha vitoriosa de 2024, bem como por ter indicado nomes de personagens importantes para o grupo liderado por Emília em 2024. Natural do município sergipano de Lagarto, Emília Corrêa é advogada e defensora pública aposentada, com formação em rádio e TV, e assumiu o cargo de vereadora por dois mandatos em Aracaju. No ano passado ela foi eleita prefeita com 57,46% dos votos válidos no segundo turno.

“Eduardo Amorim contribuiu bastante para que esse livro, iniciado em 2023 quando Emília começou a liderar as pesquisas de intenção de voto. Já naquele momento muita gente perguntava se ela teria coragem, se ela iria ganhar a eleição — a gente acreditava. Começamos a fazer esse estudo e ir às ruas para ouvir o povo, e o povo dizia que queria uma pessoa com o perfil de Emília, esse arquétipo de esperança, porque estava insatisfeito com a gestão do ex-prefeito. Hoje lançamos o livro sobre uma mulher que trabalhou 30 anos na Defensoria Pública defendendo o povo mais pobre e humilde, e que estava mais que qualificada para assumir a Prefeitura de Aracaju”, relatou Nubem Bomfim.

Texto e foto assessoria