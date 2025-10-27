Eduardo Amorim prestigia novenário do Sagrado Coração de Jesus e Bienal do Livro

Com o objetivo de prestigiar as manifestações culturais e religiosas, o médico anestesiologista e pré-candidato ao Senado em 2026, Dr. Eduardo Amorim, esteve na tarde do último domingo, 26, na cidade de Ribeirópolis (SE), participando da programação do tradicional novenário e festa em honra ao Sagrado Coração de Jesus, padroeiro do município. Ao lado de autoridades, a exemplo do deputado federal Thiago de Joaldo; do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho; e dos deputados estaduais: Marcos Oliveira e Georgeo Passos, Eduardo Amorim enalteceu o momento de confraternização cristã e a realização do evento que reúne católicos de todas as regiões de Sergipe.

“Que todas as bênçãos recebidas neste domingo, durante a procissão do Sagrado Coração de Jesus, padroeiro da cidade de Ribeirópolis, sejam derramadas nos lares dos sergipanos. Foi um momento de reencontrar amigos, estar ao lado de familiares e, principalmente, prestigiar este momento singular para todos os cristãos católicos, que encontram na fé o caminho para seguir trilhando a dádiva que nosso Deus nos presenteou, que é a vida. Que o Senhor Jesus Cristo permaneça protegendo e iluminando o povo e a cidade de Ribeirópolis”, afirmou.

BIENAL ITABAIANA

Minutos antes de seguir para Ribeirópolis, Dr. Eduardo Amorim também marcou presença na 7ª Edição da Bienal Internacional do Livro em Itabaiana (SE), sua cidade natal — considerado por críticos educacionais como o maior festival literário de Sergipe. A Bienal, a qual tem por objetivo incentivar a leitura e celebrar a cultura, ocorreu entre os dias 23 e 26 de outubro, nas áreas internas e externas do Shopping Peixoto.

“A Bienal do Livro chega à sua sétima edição, e eu jamais poderia deixar de prestigiar este evento que fortalece a educação, proporciona a ampliação do conhecimento geral por meio da literatura, e oferece uma visibilidade incrível para jovens escritores. Nos quatro dias de evento, circularam mais de 100 mil pessoas neste movimento cultural, que contou ainda com muitas apresentações folclóricas, teatrais e shows de artistas de Itabaiana, cidade de origem da minha família. Saí da Bienal com a garantia de leitura para este mês de novembro”, comemorou.

