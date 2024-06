EDUARDO LIMA, ALEX MELO E YANDRA SE REÚNEM COM LÍDERES EVANGÉLICOS DO COQUEIRAL E PORTO D’ANTAS

O vereador Eduardo Lima (Republicanos), o presidente do PRD 25 em Sergipe, Alex Melo e a deputada federal Yandra Moura (União–SE), se reuniram na manhã do último domingo, dia 16, com os líderes religiosos dos bairros Porto D’antas e Coqueiral, na zona norte de Aracaju, visando ouvir a população. Nas duas comunidades há mais de 40 denominações.

“O Porto D’antas e o Coqueiral são dois bairros que o poder público até abandona em muitas situações sociais, por isso, precisamos nos reunir para podermos ouvir a população e saber como ajudar”, disse Eduardo Lima.

Pré-candidato a vereador em Aracaju, Alex Melo falou da expectativa dos dois bairros se tornarem melhores em infraestrutura, qualidade de vida e assistência social. “Estou aqui para apoiar todo o trabalho para que a vida dos moradores do Coqueiral e do Porto D’antas possa melhorar. Precisamos investir aqui, trazendo mais recursos nessas comunidades carentes”.

Pré-candidata à Prefeitura de Aracaju, Yandra Moura, que tem sido abraçada pela comunidade evangélica ao se colocar à disposição dos cristãos, lamentou a situação dos bairros aracajuanos, principalmente nas áreas da saúde, educação e assistência social.

“A assistência social de Aracaju não existe, é inexistente. Eu vou falar de um problema que existe aqui na assistência social de Aracaju, para que vocês entendam: hoje as poucas cestas básicas que são entregues em Aracaju são entregues de três em três meses. Será que o povo de Aracaju consegue comer de três em três meses? Ou será que isso é desrespeito com as pessoas? A assistência social não funciona de forma correta. Não existe no município de Aracaju”, lamentou.

