Eduardo Lima critica prefeitura de Aracaju em seu último discurso como parlamentar

O vereador Eduardo Lima (Republicanos) na manhã desta quarta-feira, dia 11, na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), durante o pequeno expediente, criticou a prefeitura de Aracaju em seu último discurso como parlamentar.

Eduardo Lima ao subir na tribuna pela última vez por seu mandato como vereador por Aracaju, criticou uma propaganda da prefeitura municipal de Aracaju que vem sendo apresentada na mídia televisiva, onde a mesma informa que o novo prédio do Sistema POP vai sair porque tem dinheiro no caixa. O parlamentar se disse surpreso e assustado com essa notícia porque durante muito tempo essa foi uma das suas maiores reivindicações à gestão, não obtendo sucesso.

O vereador destacou que se tinha dinheiro no caixa, o prédio já deveria ter sido entregue à população, uma vez que os moradores de rua dormem em papelão pela falta de um acolhimento adequado.

“Fico assustado, mas ao mesmo tempo feliz. Se tem dinheiro em caixa porque o poder público não fez antes? porque as coisas estão acontecendo nas ferramentas sociais somente agora? […] Tenho certeza que os mais vulneráveis em Aracaju terão a dignidade que merecem”, finalizou o vereador.

Por assessoria

Foto: Gilton Rosas