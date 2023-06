Eduardo Lima demonstra preocupação com a periferia de Aracaju em dias de chuvas fortes

Vereador fez uma indicação à Prefeitura pedindo uma “força-tarefa” permanente

O vereador Eduardo Lima (Republicanos), usou o Pequeno Expediente, na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), na manhã desta quarta-feira, dia 6 de junho, para mais vez, pedir à Prefeitura de Aracaju, que intensifique ações nos bairros periféricos da capital, que devido as chuvas, estão em situação preocupante.

“Quando estive no loteamento Paraíso do Sul, no bairro Santa Maria, presenciei uma ambulância do Samu atolada na lama que não conseguia dar socorro para uma mulher que passou mal. Devido à chuva o carro não conseguiu subir”, lamentou.

Na semana passada, o vereador, que tem passado pelo complexo de bairros do Santa Maria durante esse período chuvoso, já havia feito uma indicação à Prefeitura de Aracaju, para que a força-tarefa que foi montada na cidade no período pós-chuva para ajudar a população, fosse permanente.

“Nós temos ruas em Aracaju que estão intransitáveis, temos pessoas sofrendo, mães que estão chorando pois não conseguem sair de casa para comprar o alimento para seus filhos, pois em frente as suas casas há uma cachoeira de lama chegando até suas portas”, disse o vereador ao solicitar soluções à Prefeitura.

Por Leonardo Teles

Foto: Gilton Rosas