Eduardo Lima destaca seu trabalho pela assistência social durante os 4 anos de mandato

Vereador apresentou um vídeo mostrando seus pronunciamentos em prol do Suas

O vereador Eduardo Lima (Republicanos) usou o pequeno expediente, na manhã desta terça-feira, dia 03, na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), para apresentar um vídeo dos seus pronunciamentos durante os quatro anos de mandato em prol da assistência social e do combate à extrema pobreza.

“Nós lutamos pela assistência social e pelo Suas (Sistema Único de Assistência Social) antes de ter mandato de vereador. A nossa luta é com o social em Aracaju, portanto, quando a gente ouve que a nossa luta é de agora por causa disso ou daquilo, este vídeo mostra ao contrário. A nossa luta é diária com os mais vulneráveis”, afirmou.

Eduardo Lima, que foi o autor da lei que criou a Frente Parlamentar em Defesa do Suas na CMA, lembrou também que destinou parte das emendas impositivas para reforma do telhado no CRAS da Rua Alagoas, no bairro José Conrado de Araújo, e a reforma dos banheiros no abrigo Freitas Brandão, no bairro Getúlio Vargas.

“Com mandato ou sem mandato, vamos continuar lutando pelos menos favorecidos e esquecidos aos olhos do poder público”, finalizou.

Por Leonardo Teles

Foto Gilton Rosas