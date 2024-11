Eduardo Lima destinará R$ 250 mil à ADRA para custear Projeto Talento e Futuro

Valor de emendas impositivas ajudará crianças e adolescentes em oficinas de música, inglês e atendimento psicossocial

O vereador Eduardo Lima (Republicanos) decidiu destinar R$ 250 mil do seu saldo referente às emendas impositivas previstas para 2025 à Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (ADRA), instituição do terceiro setor ligada à Igreja Adventista do Sétimo Dia, que realiza trabalhos humanitários e de assistência social.

O valor será destinado exclusivamente ao Projeto Talento e Futuro, que propõe o “fortalecimento de garantias e direitos, promovendo a diversidade cultural, tendo o protagonismo juvenil como eixo central, com o conhecimento adquirido durante as oficinas, a educação em direitos humanos, a autossustentabilidade, a democratização e o acesso às informações, bem como as ações culturais para dar visibilidade ao projeto, tendo como premissa a inclusão social das crianças e adolescentes, assim como de seus familiares e da comunidade”, explicou o coordenador da ADRA Sergipe, Alex Ramalho.

Para Eduardo Lima, que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes na Casa, a iniciativa de apoiar o Projeto Talento e Futuro é mais uma ação do seu mandato para contribuir com a assistência social e o bem-estar da infância e adolescência.

“Ao longo destes quatro anos, pudemos ajudar muito os mais vulneráveis, principalmente com as emendas impositivas, uma ferramenta importante que a Câmara Municipal de Aracaju (CMA) passou a ter no ano de 2023, dando aos 24 vereadores desta legislatura o direito de destinar recursos para instituições do terceiro setor e secretarias, contemplando áreas do esporte, saúde, assistência social e outras que também são relevantes para a população”, destacou o vereador.

O projeto oferecerá oficinas de música, informática, judô e futebol, além de atendimento e acompanhamento psicossocial, atendendo crianças de 6 anos a jovens adultos de 18 anos.

Por Leonardo Teles

Foto: Naldo Santos