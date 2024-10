EDUARDO LIMA LAMENTA DESIGUALDADE SOCIAL EM ARACAJU; SEGUNDO ICS ARACAJU É 15° EM INDICADORES SOCIAIS

O vereador Eduardo Lima (Republicanos) usou o Grande Expediente, na manhã desta quarta-feira, dia 30, na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), para lamentar o fato de a capital sergipana ocupar a 15ª posição no mapa de indicadores sociais, entre as 16 capitais das regiões Norte e Nordeste, segundo o Instituto Cidades Sustentáveis (ICS).

“Quando a gente chega no Morro do Avião, no bairro Santa Maria, no loteamento Bonfim, na Soledade, e em loteamentos periféricos a exemplo da subida do Moema Meire e do Jardim Bahia, no Coqueiral e Porto Dantas e atrás do Atacadão do Veneza II, a gente vê barracos ocupando a vegetação e começa a perceber por que Aracaju está nesta 15ª posição”, lamentou o vereador, ao destacar a situação precária dos loteamentos na cidade.

O vereador afirmou que espera que a próxima gestão, que terá Emília Corrêa (PL) como prefeita a partir de 2025, olhe mais para o social.

“Quase 30% da população está no Cadastro Único do Governo Federal, o que quer dizer que mais de 30% estão em vulnerabilidade social e são obrigados a esperar do poder público os auxílios. O motivo disso é a falta de cuidado e interesse do poder público em criar mecanismos para unir habitação, defesa civil e assistência social.”

450 crianças e adolescentes agredidos em Sergipe

Eduardo Lima, que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes na Casa, também lamentou o fato de Sergipe ter registrado 450 casos de agressão contra menores de 18 anos, segundo dados da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) em 2023.

“Quase 500 crianças violentadas de diversas formas em Sergipe, e isso nos assusta, pois prova que os guardiões do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), que são os conselheiros tutelares, precisam estar bem posicionados no que diz respeito ao exercício da profissão. Por isso, eu, como parlamentar, penso que todos aqueles que se candidatem ao Conselho Tutelar devem ter qualificação”, destacou o vereador, ao defender que os candidatos a conselheiros tutelares passem por uma prova para medir o conhecimento e verificar se podem disputar o pleito.

Por Leonardo teles

Foto: Gilton rosas