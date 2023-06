Eduardo Lima leva mais de 40 pedidos à Emurb, cobrando solução por problemas

Vereador tem chamado a atenção para o problemas nos bairros periféricos de Aracaju

O vereador Eduardo Lima (Republicanos), esteve na tarde da última terça-feira, dia 13, na Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), onde levou mais de 40 pedidos de moradores, que devido às fortes chuvas que ocorrem em Aracaju, estão com sérios problemas de locomoção; com as ruas esburacadas, sem asfaltamento e tendo que conviver com a lama.

“É o que podemos fazer! Levar as demandas, fiscalizar, cobrar e pedir. Executar, eu não posso, esse não é o papel desta Casa. Novamente eu digo: temos feito de forma incansável, não só eu, mas todos os vereadores desta Casa de forma constante, pedindo, levando e indicando, mas somente a Prefeitura pode fazer algo concreto”, disse o vereador.

Na manhã desta quarta-feira, dia 14, o parlamentar, ao usar o Grande Expediente, na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), reiterou a atenção que está prestando aos bairros periféricos de Aracaju, principalmente no loteamento Jardim Recreio, no bairro Santa Maria, e nas ruas Vila Ana I e II, no bairro Industrial.

“No dia de ontem, eu estava conversando com uma mãe, e ela disse: – o senhor sabe o que é se vestir e vestir o seu filho com um saco plástico da cabeça aos pés para poder sair de casa e levar à escola? Porque senão nossos pés ficaram presos na lama e meu filho vai chegar na escola com os pés sujos! -Isso em 2023, século XXI, esse apelo, são de muitas mães e famílias de Aracaju”, contou o parlamentar.

Por fim, o vereador afirmou que continuará trabalhando para poder resolver os problemas dos moradores que estão com sérios problemas devido às fortes chuvas que ocorrem na capital sergipana.

“Temos que comentar nessa Tribuna e cobrar; estamos ouvindo e compartilhando a dor do povo aracajuano, mas não podemos levar solução, porque a solução depende do executivo”, finalizou.

Por Leonardo Teles

Foto: Gilton Rosas