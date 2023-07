Eduardo Lima se reúne com Danielle Garcia e discute políticas públicas

Vereador tratou de temas que envolvem o bem-estar e proteção feminina com secretária

O vereador e 1° secretário da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), Eduardo Lima (Republicanos), visitou na tarde desta segunda-feira, a Secretaria Especial de Políticas para Mulheres (SEPM), onde foi recebido pela responsável pela Pasta, a delegada Danielle Garcia (Podemos), para tratar de ações e projetos que visam o bem-estar e segurança das mulheres.

Durante o encontro, Eduardo Lima abordou temas importantes de seu mandato, como o Projeto de Lei Semana Pela Vida, já promulgado pela Câmara, que promove campanhas contra o aborto em Aracaju.

Outro assunto pautado na reunião foi o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (Suas), em Aracaju, para atender as mulheres em vulnerabilidade social, que agradou muito a secretária.

Danielle Garcia pediu um espaço na Câmara para falar da importância do “Agosto Lilás”, por meio de uma audiência pública ou Tribuna Livre, que ocorre nas terças-feiras. A campanha nacional ocorre no oitavo mês do ano e tem como objetivo discutir ações e políticas públicas em prol da mulher e contra a violência ao sexo feminino. Eduardo Lima levará a proposta à Casa Legislativa.

Educando para Libertar

Eduardo Lima colocou à disposição da secretária o Projeto Educando para Libertar, parceiro do seu mandato, que já capacitou cerca de 2.000 alunos em Aracaju de forma gratuita, com cursos profissionalizantes, e tem como objetivo fazer com que pessoas possam ser mais competitivas no mercado de trabalho e ter o seu próprio negócio.

Feliz em receber o vereador, Danielle Garcia agradeceu a visita e anunciou que vai fazer ações sociais por meio da Secretaria com mandato do parlamentar para promover ainda mais políticas em prol da mulher.

Por Leonardo Teles

Foto: assessoria