Eduardo pede que destinem Emendas para construção de Cras, Creas e abrigos

Eduardo Lima pede aos demais vereadores que destinem suas Emendas Impositivas para construção de Cras, Creas e abrigos

“Sabemos que a população vulnerável e as famílias, precisam desses serviços”, afirmou o vereador

O vereador Eduardo Lima (Republicanos), usou o Grande Expediente, na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), na manhã desta quinta-feira, dia 11, para pedir aos colegas vereadores que destinem suas Emendas Impositivas para assistência social, com o objetivo de construir abrigos, Cras e Creas.

“Muitos Cras aqui em Aracaju, por estarem em prédios alugados e outros que estão em prédios próprios, estão se deteriorando com a ação do tempo, da chuva e até da utilização, pois há anos estão sem reformas e sem ação da Emurb para que possam atender os funcionários e os usuários. Isso é nítido, se formos aos Cras do bairro Industrial, do CSU da Rua Alagoas, vemos que precisam de reforma”, explicou o vereador

Na manhã de ontem, Eduardo Lima se reuniu com a secretária de Assistência Social, Simone Passos, que falou sobre a necessidade da Pasta em tirar órgãos públicos do aluguel e colocar em imóveis próprios.

“Sabemos que a população vulnerável e as famílias que precisam desses serviços de assistência social do Governo Federal, Estadual e Municipal sempre estão demandando os Centros para serem atendidos, para fazer suas atualizações referentes às bolsas e auxílios, por isso é importante trabalharmos com isso”, afirmou.

Falta de Abrigos para Idosos

O vereador também chamou a atenção para uma deficiência existente com relação à falta de locais apropriados para abrigar idosos. Muitos deles têm alta nos hospitais e permanecem na unidade, por não terem para onde ir, devido à falta de abrigos.

“Aracaju não tem casas lares para abrigar esses idosos e continuam ocupando os leitos dos hospitais por não terem família. Vão para onde? Para rua? Debaixo das marquises? Há a necessidade de construção de casas lares na capital, para que possamos abrigar os idosos, pessoas que por muitos anos serviram a nossa cidade e hoje se encontram em situações vexatórias e de abandono, às vezes pela própria família, mas não podem ser abandonadas pelo poder público e esquecidas por essa Casa. Por isso precisamos, neste ano, enviar nossas emendas à situações importantes como Terceiro Setor e Prefeitura”, finalizou

Por Leonardo Teles

Foto: Gilton Rosas