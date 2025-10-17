EDUARDO QUER O SENADO, MAS ALIADOS O INCENTIVAM AO GOVERNO

A candidatura do ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) ao Governo do Estado foi apenas levantada em tática, com o objetivo de movimentar a política em Sergipe. Ele insiste que é candidato ao Senado, entretanto, em declarações ao portal Faxaju, disse que “muitos dos seus aliados têm lhe incentivado a disputar o Governo e lembra que aceitou o desafio em outra ocasião”. E acrescentou: “vivo atualmente um dos melhores momentos”. Eduardo está no PSDB, mas pode se filiar a outra sigla, dependendo das circunstâncias.

De qualquer forma, a uma candidatura de Eduardo ao Governo é vista como tentativa de reorganizar a oposição, que busca uma figura com experiência, capilaridade política e capacidade de enfrentar a máquina governista, o que se configura como “difícil”. Sua trajetória no Legislativo e no Executivo estadual é considerada um ativo importante para atrair apoios e construir uma chapa competitiva. Nos bastidores, lideranças do PSDB e de outras siglas têm discutido cenários em que Amorim poderia representar uma alternativa mais moderada e agregadora, especialmente diante da polarização política que se desenha.

Do lado governista, a chapa majoritária já começa a se consolidar com Fábio Mitidieri como pré-candidato à reeleição, deputado estadual Jeferson Andrade como possível vice, André Moura e Alessandro Vieira como nomes cotados para o Senado.

A eventual entrada de Eduardo Amorim na disputa pelo Executivo estadual pode alterar significativamente a dinâmica da campanha, trazendo novos elementos ao debate público e ampliando as opções para o eleitorado sergipano, caso realmente consiga o aval de nomes como o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), que ainda não abandonou a ideia de também tentar o Governo, e da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), lembrando a necessidade de opinião favorável do deputado federal Rodrigo Valadares, que comanda os liberais em Sergipe.