Educação sergipana assume protagonismo no encontro nacional do Consed

Secretários de Estado da Educação de todo o país reúnem-se para debater Plano Nacional de Educação

O Conselho Nacional de Secretários de Estado da Educação (Consed), que tem à frente o secretário de Estado da Educação de Sergipe (Seed), Zezinho Sobral, realiza em Aracaju até esta sexta-feira, 13, a II Reunião Ordinária da instituição. Na pauta, o Plano Nacional de Educação, o piso salarial dos profissionais do Magistério, o regime de colaboração entre os entes federados, entre outros assuntos.

Anfitrião do evento, Zezinho Sobral destacou que Sergipe assume o protagonismo de ‘Estado da Educação’, com pautas decisivas e discussões entre os secretários. O evento conta com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, e da relatora do novo Plano Nacional de Educação, deputada federal Tábata Amaral.

“O Plano Nacional de Educação é uma meta para dez anos. Isso precisa ser construído e validado com os gestores da educação do Brasil inteiro presentes aqui em Sergipe. Temos esse tema, piso para discutir, estudo técnico profissionalizante, como o próprio ministro colocou como possibilidade as perspectivas de avanço, as novas metas, os valores e os recursos para serem dedicados e investidos nessas políticas”, analisou.

O governador Fábio Mitidieri ressaltou os avanços da Educação de Sergipe. Dentre eles, os programas exitosos como o ‘Acolher’, que garante a presença de psicólogos e assistentes sociais nas escolas públicas estaduais cuidando dos aspectos psicossociais, e o ‘Ameii’, que trata da construção de creches-escolas focando no cuidado com a primeira infância.

Sergipe conta com 72 obras inauguradas para a educação em 28 meses, entre escolas reformadas e quadras poliesportivas, 203 escolas climatizadas e a instalação de mais de 3.300 aparelhos de ar-condicionado, garantindo conforto térmico para alunos e professores. Além disso, o Governo conta com o programa Cuidar-se, que disponibiliza absorventes para pessoas que menstruam de 9 a 21 anos de idade; os programas Alfabetiza Sergipe, Estudante Monitor, Sergipe no Mundo, Alfabetizar Pra Valer, entre outros.

“Seguiremos inaugurando obras, modernizando as escolas, fortalecendo o canal de diálogo aberto com o Magistério, ganhos reais da incorporação paulatina do abono, e programas importantes em prol da categoria e da juventude. Os números da educação têm avançado, e a gente amplia as ações por meio de programas que têm dado um reforço importante, construindo ao longo desses dois anos. Os resultados começam a aparecer, e é uma soma de esforços: os professores que estão todos os dias na construção e na formação dos nossos estudantes, que têm respondido a todos esses benefícios com estudo e muita dedicação”, disse o governador Fábio Mitidieri.

Participando das discussões, o secretário-adjunto da Educação do Piauí, Rodrigo Torres, classificou a reunião ordinária como um espaço de diálogo importante, não só para o Estado, mas também para a Educação do país. “São temas como o novo Plano Nacional da Educação em que o Consed pôde propor e apresentar contribuições”, destacou.

Foto: Silvio Oliveira/Seed