“Educação é prioridade no Governo com anúncio da 1ª Universidade Estadual”

O governador Fábio Mitidieri anunciou a criação da primeira Universidade Estadual de Sergipe, com a apresentação do projeto prevista para janeiro de 2025.

A iniciativa representa um avanço histórico para a educação no estado, que era um dos três únicos do Brasil sem uma universidade estadual. Agora, Sergipe contará com essa importante ampliação do ensino superior público. O vereador Joaquim da Janelinha, que também atua como gestor na área da educação, celebrou a medida e destacou a importância do investimento.

“É uma felicidade imensa saber que logo em breve teremos a nossa primeira Universidade Estadual. Isso demonstra o compromisso do governador Fábio Mitidieri, que tem pensado em todas as áreas de desenvolvimento do estado,” afirmou.

Além da implantação da universidade, Joaquim ressaltou outras conquistas da gestão, como as reformas de escolas da rede estadual, entregues em ritmo acelerado, com uma média de uma unidade concluída a cada 12 dias.

“São 150 escolas já climatizadas, garantindo mais conforto e qualidade para nossos estudantes,” enfatizou.

O vereador também parabenizou o governador pelo trabalho em diversas frentes, destacando o crescimento do turismo, que tem gerado emprego e renda para os sergipanos.

“Sergipe está em pleno desenvolvimento, e ações como essas provam o compromisso com o futuro do nosso estado, especialmente através da educação,” concluiu Joaquim.

A implantação da Universidade Estadual de Sergipe representa um novo capítulo na educação pública do estado, ampliando o acesso ao ensino superior e criando novas oportunidades para a juventude sergipana.

Foto: China Tom

Texto: Monique Costa