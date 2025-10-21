EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA É CELEBRADA COM HOMENAGENS E ASSINATURA DA CARTA DE ARACAJU, EM CONGRESSO

O IV Congresso Internacional de Educação Empreendedora e Cidadania encerrou-se no sábado (18), em Aracaju, com uma solenidade marcada por homenagens, emoção e o fortalecimento de compromissos voltados à transformação social por meio da educação.

Realizado em parceria com a Universidade Aberta de Portugal, o evento reuniu, ao longo de três dias, educadores, gestores públicos, empreendedores e pesquisadores de diversos países lusófonos, consolidando-se como um dos principais fóruns sobre inovação educacional e cidadania empreendedora no mundo de língua portuguesa.

Durante a cerimônia de encerramento, foram entregues os Diplomas de Embaixadores da Educação Empreendedora, reconhecimento dedicado a personalidades e instituições que se destacaram por disseminar a cultura empreendedora e cidadã. Receberam a honraria os prefeitos Vágner Costa da Cunha (Moita Bonita), José Fábio Nunes Lima – Fábio de Dona Rosa (Malhada dos Bois), José Luciano Nascimento Lima – Luciano de Menininha (Propriá), Gabriella de Sá Souza Batalha (Itabi) e Manoel Medici de Sousa – Medici de Maim (Campo do Brito). Também foram homenageadas instituições parceiras que vêm impulsionando projetos de inovação educacional: o Sebrae Sergipe, representado por sua superintendente Priscila Felizola; a Fapitec/SE, por meio de seu presidente Alex Garcez; e o Centro de Referência em Educação Empreendedora do Sebrae (CER Sebrae), representado por Fabiana Pinho.

Em seguida, o momento mais aguardado foi a entrega da Comenda do Mérito da Educação Empreendedora, a mais alta distinção concedida pelo Congresso. O reconhecimento foi entregue ao senador Laércio Oliveira (PP-SE), em homenagem à sua trajetória e às ações que vêm fortalecendo a educação empreendedora em Sergipe e no Brasil. Laércio foi descrito como um “agente de transformação que compreende o poder da educação como alicerce do desenvolvimento humano e econômico”.

“O senador Laércio Oliveira representa o espírito deste Congresso — alguém que constrói pontes entre educação, trabalho e desenvolvimento humano, e que acredita que empreender é um ato de cidadania”, destacou o professor Jacinto Jardim, coordenador científico do Congresso e docente da Universidade Aberta de Portugal. “Esta comenda simboliza a convergência de esforços entre o poder público, a academia e a sociedade civil em torno de uma causa comum: transformar o futuro pela educação”, complementou o coordenador do evento no Brasil, André Gusmão.

Na sequência, foi realizada a leitura da Carta de Aracaju, documento que consolida os compromissos assumidos durante o evento. O texto reafirma a educação empreendedora como instrumento de transformação social, defende a integração da inovação e da cidadania aos currículos escolares, e valoriza as práticas municipais exemplares dos cinco municípios sergipanos participantes do projeto Construindo Pontes com os Municípios Empreendedores. A Carta também ressalta o papel das redes internacionais de cooperação entre Brasil, Portugal e demais países lusófonos, além de enfatizar a importância da ética, diversidade, sustentabilidade, empreendedorismo feminino e inteligência artificial aplicada à educação.

A leitura do documento foi seguida por uma assinatura simbólica que contou com a presença dos prefeitos homenageados, do senador Laércio Oliveira, do professor Jacinto Jardim, e de representantes do Sebrae, da Fapitec e de instituições de ensino. A cerimônia terminou com o anúncio oficial do V Congresso Internacional de Educação Empreendedora e Cidadania (CIEECi 2026), que será realizado no próximo ano em Portugal, ampliando o alcance da iniciativa e reforçando o papel de Sergipe como referência nacional na formação empreendedora.

