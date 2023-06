Edvaldo anuncia Victor Rollemberg como novo secretário do Desenvolvimento Econômico e Inovação de Aracaju

O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou, nesta segunda-feira, 12, o empresário Victor Rollemberg como novo secretário do Desenvolvimento Econômico e Inovação de Aracaju. A informação foi divulgada pelo gestor durante o ato para assinatura dos decretos que regulamentam a nova Lei de Licitações, realizado no auditório do Centro Administrativo. Instituída no ano passado, a partir da sanção da lei 5.543/2022, a pasta está sendo gerida interinamente pelo secretário municipal da Fazenda, Jeferson Passos, e tem, como finalidade, fortalecer a política de atração de empresas e novos negócios para a capital, além de fomentar a Ciência, Tecnologia e Inovação no município. O novo secretário será empossado nos próximos dias.

“Esta é uma secretaria que considero muito importante e que criamos no ano passado para avançarmos no nosso planejamento, na nossa ideia de formatar novas políticas para o desenvolvimento econômico da capital, direcionando-a para os melhores caminhos. Aracaju é a maior cidade do estado, detém 25% da população sergipana, é a locomotiva que move Sergipe e, sendo assim, é fundamental que busquemos a fundo quais são os seus destinos econômicos, suas vocações, ampliando a atração de empresas e de serviços que contribuam para o seu crescimento, dinamizando a economia. Além disso, com as novas tecnologias, temos consciência de que é preciso investir, cada vez mais, em inovação. Por isso, nós criamos esta nova secretaria e tenho a felicidade de hoje anunciar o nome do novo secretário, Victor Rollemberg, que possui grande expertise e nos ajudará de maneira efetiva a colocar os planos em prática. Em breve, anunciarei a data da sua posse”, destacou o prefeito.

Bacharel em Direito, Victor Rollemberg e pós-graduado em Direito Constitucional e em Gestão Educacional. É sócio-proprietário do Curso G8 – grupo especializado em preparar alunos para o vestibular – onde foi professor de Geografia, Geopolítica e Atualidades, e, posteriormente, assumiu as diretorias de Pedagogia e Marketing. O empresário também integrou o grupo que fundou, em março de 2019, o Lide Sergipe, um grupo de líderes cuja missão é inspirar empresários locais a fortalecer o desenvolvimento econômico do Estado. Victor é o atual presidente-executivo do Lide Sergipe.

Foto: Arthur D’Avila