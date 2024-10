Edvaldo assina decreto que autoriza o uso de caminhonetes por taxistas

O prefeito Edvaldo Nogueira assinou, nesta quinta-feira, 3, o Decreto municipal nº 7.836/24, que autoriza os taxistas da capital a utilizarem veículos do tipo caminhonete para o transporte de passageiros.

A iniciativa atende a uma solicitação antiga da categoria, que ansiava pela mudança para garantir mais comodidade e conforto aos usuários do serviço. Ao assinar o documento, Edvaldo destacou que a ação representa “mais um grande avanço para a mobilidade urbana de Aracaju”.

“Esse é um momento de grande importância, sobretudo para os taxistas que trabalham com o transporte regulamentado em nossa capital. Antes, só era permitido a utilização de carros menores, de modelos convencionais. Agora, estamos permitindo o uso de veículos com caçamba, o que trará um ganho significativo para os taxistas, a partir de vantagens econômicas, e para toda a sociedade, que contará com a oferta de frotas novas. Portanto, fico muito feliz por esse importante passo dado, após muito diálogo com os sindicatos e representantes da categoria”, destacou Edvaldo.

Os carros terão que ser dotados de quatro portas e devem disponibilizar assentos para, no mínimo, quatro passageiros e, no máximo, para seis. Além disso, é preciso que o veículo possua tampa ou capota vedada e chaveada, para que seja possível o transporte adequado de bagagens. O decreto prevê ainda a proibição do taxista realizar o transporte exclusivamente de carga, mediante fretamento.

O superintendente de Transportes e Trânsito de Aracaju, Renato Telles, destaca a relevância da medida para a população que utiliza diariamente o táxi como meio de transporte. “A mudança possibilita que, por exemplo, os motoristas dos aeroportos possam transportar moradores e turistas que chegam com malas, com um conforto maior. Os passageiros que fazem grandes compras em supermercados ou itens que necessitam de um bagageiro maior para transporte também sairão em vantagem. Essa já era uma demanda da categoria, mas era também uma necessidade da população, que ansiava por esse tipo de veículo circulando como táxi na capital”, detalhou.

Segundo o coordenador de Táxis da SMTT, José Roberto Andrade, o órgão atuará, a partir de agora, com mais rigor na fiscalização para que as regras acordadas entre o sindicato e a Superintendência sejam atendidas pelos taxistas. “Esse foi o acordo feito entre os sindicatos e a SMTT, para que fosse implementado o sistema de caminhonete para os taxistas. A fiscalização estará atuando para averiguar a ocorrência de fretes entre os taxistas, já que o decreto não permite isso. Esses veículos funcionarão somente como táxi convencional, da mesma forma que já acontece atualmente, só que com a caçamba, para que o cliente possa levar seus itens em grande quantidade de forma mais tranquila”, frisou.

Demanda atendida

De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Táxis em Sergipe (Sintax), João Batista Soares, os taxistas da cidade comemoraram a mudança na regulamentação. “Essa é uma mudança que todo mundo ganha. Ganha o passageiro, o taxista e a gente mostra o quanto é bom o serviço de táxi em Aracaju, sobretudo, para os turistas. A nossa perspectiva, agora, é de que aumente o nosso número de clientes. Passaremos a ter um público que ainda não tínhamos, que são aquelas pessoas que andam com uma grande quantidade de bagagens. É mais facilidade e qualidade para o serviço que oferecemos”, declarou.

Opinião semelhante à do taxista Robson Gomes, que atua na área há 20 anos e acompanhou a solenidade. “Pode ter certeza que essa mudança vai agregar muito para a nossa categoria. Precisávamos de ações como essa, para beneficiar a nossa categoria que vem sofrendo com a chegada do transporte por aplicativo. Com esse decreto, passamos a ter a possibilidade de agregar um veículo utilitário, para levar os itens que os nossos passageiros precisam”, afirmou.

Desses novos modelos que podem circular como táxi na capital sergipana, conforme dados apresentados por uma das concessionárias que vendem veículos na cidade, os valores de desconto para taxistas na compra desse modelo de veículo varia em torno de R$ 30 mil, para aquele mais simples, e R$ 38 mil para a caminhonete mais completa. Em Aracaju, atualmente, existem 2.080 concessões de táxis regularizadas.

Por Lucas Silva