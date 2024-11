2025: Edvaldo atende solicitação de Emília para congelamento do IPTU

O atual prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), acolheu um pedido formal feito pela prefeita eleita Emília Corrêa (PL) para congelar o valor do IPTU em 2025. A solicitação, que parte de um compromisso de campanha de Emília, foi enviada por meio de um ofício da comissão de transição e buscava impedir o reajuste do imposto pela inflação, mantendo o valor nos mesmos patamares de 2024.

No ofício encaminhado ao prefeito, Emília Corrêa ressaltou a gravidade da crise econômica atual e os desafios financeiros enfrentados pela população de Aracaju. Segundo o documento, o objetivo do congelamento é preservar o poder aquisitivo dos cidadãos e oferecer estabilidade financeira às famílias e empresas locais.

“Essa medida visa proporcionar estabilidade e previsibilidade às finanças das famílias e empresas locais, reduzindo os impactos econômicos e, assim, contribuindo para o bem-estar social e o estímulo econômico”, explicou Emília no pedido.

Após a confirmação da decisão, Emília agradeceu ao prefeito pela compreensão e sensibilidade ao aceitar sua solicitação de antecipar o congelamento do IPTU. “Fizemos um ofício para que todas as providências em relação ao congelamento do IPTU, que era um compromisso nosso, do nosso plano de soluções, fossem antecipadas para não gerar gastos para o município. O prefeito atendeu, então os boletos que vão chegar nas casas dos aracajuanos já vão chegar com o congelamento. E, claro, agradeço a compreensão do prefeito em concordar com essa antecipação,” disse Emília.

Ricardo Marques, vice de Emília, comemorou o anúncio como a primeira vitória da futura gestão. “O nosso primeiro compromisso cumprido de campanha. A partir de janeiro, os boletos já vão chegar com IPTU congelado. E o povo de Aracaju, com certeza, vai começar 2025 com menos uma carga,” afirmou Ricardo.

ESFORÇO CONJUNTO

O prefeito Edvaldo Nogueira também se pronunciou sobre a decisão nas suas redes sociais, destacando o esforço conjunto para viabilizar o compromisso de Emília. “Acabei de assinar um decreto que não aplica o reajuste inflacionário deste ano no IPTU, o que foi solicitado pela prefeita eleita através de um ofício enviado pela comissão de transição. Com esse gesto, a gente viabiliza que a proposta possa ser executada. Precisava ser assinada hoje para que o procedimento, realizado pela secretaria municipal das finanças, ocorresse a tempo e, no próximo ano, em janeiro, as pessoas possam começar a pagar o IPTU sem o reajuste inflacionário,” explicou Edvaldo.

Foto assessoria