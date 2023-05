Edvaldo divulga resultados da campanha de turismo ‘Viva a Emoção de Aracajuar’ executada com recursos de Gustinho

Os resultados da campanha municipal para a promoção e divulgação de Aracaju como destino turístico, intitulada ‘Viva a Emoção de Aracajuar’, executada pela Secretaria Municipal de Turismo, com R$ 1 milhão de recursos de emenda parlamentar do deputado federal Gustinho Ribeiro (Republicanos) viabilizados junto ao Ministério do Turismo, foram apresentados na manhã desta sexta-feira, 12 pelo prefeito Edvaldo Nogueira.

A campanha teve como finalidade ampliar a propagação da capital sergipana nos estados da Bahia, Alagoas e Pernambuco, durante o verão e o secretário municipal do Turismo, Jorge Fraga ressalta que o projeto ‘Aracajuar’, foi voltado para o verão. “Nós vendemos a ideia de que o verão em Aracaju é diferenciado também, nós temos sol, nós temos beleza e temos um grande Réveillon que é patrocinado e feito pela Prefeitura. Enfim, são projetos que se agregam e que desenvolvemos para que a nossa capital seja propagada, cada vez mais”, frisou.

Conforme dados da concessionária do Aeroporto Internacional Santa Maria, em janeiro deste ano, o movimento de embarque e desembarque atingiu 110 mil passageiros, um aumento de 13% em relação a 2022; já em fevereiro, o movimento foi de 82 mil passageiros, crescimento de 18% sobre o ano anterior; e no levantamento de março, o Santa Maria registrou fluxo de 100 mil passageiros, representando 26,4% a mais que o movimento verificado em 2022.

O prefeito da capital ressalta que investir no turismo é investir em emprego, renda, em progresso e em desenvolvimento. “Somente no Carnaval, tivemos um aumento de 62% no que diz respeito à atração de turistas para a nossa capital e um aumento de 26% na chegada de passageiros no aeroporto Santa Maria. São dados que mostram o sucesso do convênio passado e que já nos sinalizam para um retorno ainda maior neste ano”, afirmou.

Para Gustinho, Aracaju tem várias potencialidades e locais atrativos. “Temos recursos naturais, atrativos, excelente culinária e uma rede hoteleira preparada para receber os turistas de todo o Brasil. Fazendo a propaganda de tudo isso em nível nacional, amplificaram a economia, movimentando também bares, restaurantes, comércio, transporte, além de prestadores de serviços”, afirma.

Finalizando a apresentação dos resultados, o prefeito Edvaldo Nogueira falou que a divulgação nacional de Aracaju foi realizada por meio de vídeo promocional veiculado em plataformas digitais (Instagram, Facebook, Twitter, sites de turismo), bem como em afiliadas da Rede Globo Nordeste nos três estados; publieditoriais em sites especializados de turismo e peças publicitárias em mais de 50 pontos de São Paulo mostrando vários atrativos de Aracaju e agradeceu ao parlamentar. “Ainda agora neste mês de junho iremos colher mais frutos dessa divulgação durante a realização do Forró Caju 2023. Aproveito para agradecer ao deputado Gustinho Ribeiro pela destinação de recursos para uma ação tão efetiva e importante”, concluiu.

AssCom/Gustinho Ribeiro – com informações da PMA

Foto: Marco Vieira