Edvaldo é aprovado por 66,4% dos aracajuanos, aponta Paraná Pesquisa

O prefeito Edvaldo Nogueira chega ao seu sétimo ano consecutivo no comando da capital com aprovação de 66,4% dos aracajuanos. É o que aponta o levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta quinta-feira, 15.

A pesquisa foi realizada entre os dias 3 e 7 de junho e comprova a grande aceitação da gestão de Edvaldo, a partir do reconhecimento da população das ações da administração em diversas áreas, com obras estruturantes e o cuidado diário com as questões rotineiras da cidade.

A pesquisa fez dois tipos de questionamentos aos entrevistados. A primeira trata da aprovação e reprovação. É quando 66,4% dos aracajuanos se mostram satisfeitos com o trabalho de Edvaldo. Apenas 28% se dizem insatisfeitos.

Já quando chamados a opinar sobre o andamento da gestão, 49,9% avaliam a gestão como ótima e boa. Outros 28% avaliam o trabalho como regular e somente 20,2% afirmam que o governo é ruim ou péssimo.

Quando a avaliação da gestão de Aracaju é comparada com outras dez sondagens realizadas pelo Paraná Pesquisa sobre as 10 maiores capitais brasileiras, Edvaldo figura em terceiro lugar entre os prefeitos mais bem avaliados. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, lidera o ranking com 68% de aprovação. O prefeito de Manaus, David Almeida, é o segundo e registra 67,3%. Edvaldo aparece então em terceiro lugar.

Já na quarta colocação está o prefeito de Recife, João Campos, com 66,3%. Na quinta está o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, com 65,2% de aprovação, seguido do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, com 63,4%, na sexta posição. Em sétimo está o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, que detém 57,1% de aprovação e, em oitavo, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que possui 55,8% de aprovação. Também completam a lista os prefeitos de São Paulo, Ricardo Nunes (52,7%), de Fortaleza, José Sarto (43,5%), e de Belém, Edmilson Rodrigues (28,6%).

“É com grande felicidade que recebo esta informação, pois é resultado do trabalho que estamos realizando em Aracaju, para torná-la uma cidade cada vez melhor para a população. Desde que retornei à Prefeitura, em 2017, tenho me dedicado diuturnamente aos aracajuanos e a nossa cidade. Me comprometi em, não apenas resolver os problemas que estavam postos, no presente, mas também em buscar alternativas para o desenvolvimento e progresso da nossa capital. E assim tem sido feito. Temos trabalho no presente, pensando no futuro e a população tem enxergado nossos esforços”, afirmou o prefeito Edvaldo Nogueira.

Texto e imagem assessoria