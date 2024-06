Edvaldo empossa novos conselheiros do Meio Ambiente e cria Unidade de Conservação do Lamarão

Na ocasião, também foi homologado o Plano de Manejo da Unidade de Conservação Parque Natural Municipal do Poxim

O prefeito Edvaldo Nogueira empossou nesta quarta-feira, 5, os novos conselheiros do Conselho Municipal do Meio Ambiente, além de assinar o decreto nº 7.663, que cria a Unidade de Conservação “Área de Relevante Interesse Ecológico do Lamarão” e homologar a portaria de aprovação do Plano de Manejo da Unidade de Conservação Parque Natural Municipal do Poxim. As três medidas executivas integram as ações realizadas pela Prefeitura durante a Semana do Meio Ambiente e demonstram o compromisso da gestão com o desenvolvimento sustentável da cidade.

Em seu discurso na solenidade, Edvaldo destacou que um dos principais desafios enfrentados atualmente por todas as cidades do mundo são as mudanças climáticas. Ele reforçou a importância da tomada de medidas para a resolução desses problemas, a exemplo da posse dos 40 novos conselheiros do Conselho Municipal do Meio Ambiente, e da criação de unidades de conservação, como as três existentes hoje na cidade.

“Hoje estamos comemorando o Dia do Meio Ambiente e, pela simbologia da data, resolvemos tornar esse dia ainda mais significativo para a cidade. Aqui, plantamos uma semente para que Aracaju possa se desenvolver e dar frutos para as novas gerações. Nada mais justo do que, nesta data, empossar os novos conselheiros do Conselho Municipal do Meio Ambiente, assinar o decreto que cria a Unidade de Conservação da Zona Norte e apresentar o plano de manejo do Poxim. Esse novo conselho é diverso e vai ampliar as opiniões sobre pautas ambientais no município. Isso faz com que a gente possa avançar de maneira significativa para uma cidade que cresce como Aracaju. Estamos diante de um desafio enorme em todo o mundo, que são as mudanças climáticas, e essa batalha só se vence com dedicação de tempo e de vida para a coletividade como estamos fazendo aqui hoje. Sozinho não conseguimos mudar nada, mas trabalhando dessa forma, juntos e empenhados, podemos fazer a diferença”, pontuou.

O Conselho Municipal do Meio Ambiente é composto por 40 representantes, sendo 20 titulares e 20 suplentes. O órgão tem a finalidade de formular e propor diretrizes de ação governamental na esfera ambiental e exercer o controle social das políticas públicas de proteção e preservação do meio ambiente. Todos os membros são representantes do poder público, da sociedade civil, de instituições ou conselhos de classe e de instituições de ensino. Os novos empossados atuarão durante o biênio 2024-2026, e poderão ser reconduzidos ao cargo por igual período.

O secretário municipal do Meio Ambiente, Alan Lemos, detalhou a importância da atuação do Conselho para o desenvolvimento sustentável da cidade e explicou como funcionará a nova Unidade de Conservação da zona Norte, bem como a utilidade do Plano de Manejo da Unidade de Conservação do Parque Natural Municipal do Poxim.

“Esses três eventos de hoje são muito importantes para a cidade. Temos um Conselho plural, com representantes da sociedade civil, ensino e pesquisa, ambientalistas, de governos, todos empenhados em avançar nas diretrizes de política ambiental da cidade. É um Conselho muito atuante, que tem avançado em diversas pautas ambientais do município. Portanto, a renovação dele com a posse de hoje sinaliza a continuidade deste trabalho. Já a criação da nova UC da capital garante a preservação de uma área de manguezal da zona Norte. São 102 hectares preservados, fruto de um estudo bem elaborado que surge como compensação ambiental para a construção da Perimetral Oeste, que concilia atividades econômicas produtivas e preservação ambiental. Por fim, o Plano de Manejo do Parque Poxim é um instrumento construído com a participação da sociedade, para que a gente tenha uma forma de gestão do local que define como o espaço pode ser utilizado, quais as restrições e como inserimos isso na malha de proteção ambiental da cidade”, ressaltou.

Coletividade e preservação

O representante da Fundação Centro Brasileiro de Proteção e Pesquisa das Tartarugas Marinhas (Tamar), Fábio Lira, faz parte do Conselho há quatro anos, período em que ocupava o cargo de titular. Hoje ele foi reempossado, mas como suplente, para os próximos dois anos, e fez uma avaliação sobre as mudanças que o órgão trouxe para o município e a importância da atuação desse grupo para a causa ambiental da cidade.

“Esse conselho agrega pessoas de diferentes áreas e todas elas estão voltadas para a questão ambiental. Isso permite que seja possível ouvir a opinião de vários representantes da sociedade para solucionar os problemas ambientais da cidade. Ao longo do tempo que estive no Conselhos, se continuarmos executando os trabalhos da forma que temos feito, será algo muito importante para Aracaju. Avaliamos processos ambientais que estavam parados e o Conselho começou a atuar nisso, no começo. Ao longo do tempo, a gente se debruçou também sobre outros problemas ambientais que vão ocorrendo. Esse é o nosso processo de atuação, trabalhar naquilo que já se passou, mas também em tudo aquilo que vem pela frente, de forma muito atuante no sentido de se reunir e encontrar resoluções”, comentou.

Para o engenheiro ambiental que representa o Instituto Federal de Sergipe (IFS) e que foi empossado como suplente nesta quarta, José Guimarães, ingressar no Conselho é uma oportunidade de retribuir para a sociedade tudo aquilo que ele aprendeu ao longo de sua formação e especialização na área ambiental.

“O debate amplo das decisões é muito importante para esse Conselho, pois converge para o bem maior, que é a sustentabilidade, o equilíbrio de entender entre meio ambiente e desenvolvimento econômico e social. Decidi ingressar nesse grupo porque acredito que precisamos dar um retorno para a sociedade, depois de estudar e me especializar fora de Aracaju. Retornei para a cidade em 2022 e para mim será uma honra participar do Conselho com a carga de conhecimento que adquiri ao longo desses anos. Acredito que posso contribuir de forma efetiva para trazer melhorias para a nossa capital”, afirmou.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA