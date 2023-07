Edvaldo empossa Victor Rollemberg como secretário do Desenvolvimento

O prefeito Edvaldo Nogueira empossou, nesta segunda-feira, 3, o empresário Victor Rollemberg como novo secretário do Desenvolvimento Econômico e Inovação de Aracaju. Ele substitui Jeferson Passos, que respondia interinamente pela pasta. Criada no final do ano passado, a secretaria tem como objetivo fortalecer a política de atração de empresas e novos negócios na capital sergipana, além de fomentar a ciência, tecnologia e inovação no município. Ao empossar o novo secretário, Edvaldo destacou que ele passa a integrar a equipe com a missão de “pensar o futuro da cidade e traçar os caminhos para o seu desenvolvimento”.

“Hoje é um dia muito importante, em que damos mais um passo para que a nossa capital se desenvolva. Quando criamos a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Inovação, no ano passado, designei Jeferson Passos para estruturá-la. Ele ficou à frente do órgão por seis meses e neste tempo não apenas estruturou a parte organizacional, como a deixou pronta para iniciar efetivamente suas atividades. Neste mesmo tempo, buscamos por uma pessoa que tivesse o perfil ideal para conduzi-la e encontramos Victor Rollemberg, um jovem empreendedor, antenado com a ideia de desenvolvimento econômico, líder empresarial, presidente do Lide, com o apoio de várias instituições da área e que, sem dúvida, nos ajudará a traçar o futuro de Aracaju “, afirmou o prefeito.

Edvaldo reiterou que ao assumir a pasta, o novo secretário terá a incumbência de “pensar a capital do futuro, ao mesmo tempo em que incorpora as inovações tecnológicas”. “Normalmente, a política de desenvolvimento econômico fica a cargo dos Estados e do Governo Federal. Ao instituirmos a nossa secretaria, nós queremos que Aracaju trace o seu próprio caminho em direção ao progresso. Além disso, nossa capital tem se tornado referência nacional em tecnologia e nós queremos avançar ainda mais, incorporando novas ideias. Esse deverá ser o espírito da nova secretaria”, completou.

O prefeito ressaltou ainda que a nova secretaria possui autonomia financeira, orçamentária e que “está estruturada para iniciar as suas atividades”. “A secretaria está pronta, possui sua sede e o novo secretário já começa com recursos disponíveis para colocar os projetos em prática. Temos muito trabalho pela frente, mas tenho certeza de que Victor é o nome ideal para esse momento, para darmos os passos iniciais e deixarmos um grande legado para a nossa cidade”, assegurou Edvaldo.

O novo secretário se disse “muito honrado” pelo convite recebido do prefeito para integrar à gestão municipal. Ele frisou que “as expectativas são as melhores possíveis”, e apontou, como meta principal “revitalizar, inovar e fomentar o Centro da cidade”. “Me sinto lisonjeado e feliz por poder integrar a equipe do prefeito Edvaldo. Temos 18 meses para entregar resultados para Aracaju, então faremos um trabalho com base em quatro metas concisas para que possamos, de forma efetiva, construir um legado para a capital, beneficiando os aracajuanos. Neste sentido, vamos valorizar a inovação, vamos buscar empreendimentos de grande porte para a nossa cidade com foco no turismo, vamos trabalhar pela geração de novos empregos e, principalmente, vamos revitalizar o Centro da capital, oxigenando o comércio e movimentando a região para que ela cumpra o seu papel fundamental de estimular a economia e propagar Aracaju”, disse.

Victor Rollemberg informou ainda que a nova secretaria atuará de maneira integrada com outros órgãos municipais e se comprometeu a colocar a sua experiência da iniciativa privada à disposição da Prefeitura. “O desenvolvimento está diretamente ligado ao turismo, ao comércio, à inovação tecnológica, à pesquisa, então faremos um trabalho conjunto com outras pastas para gerar bons resultados. Trarei toda a experiência da iniciativa privada para a Prefeitura, pois tenho certeza de que isso será muito importante para esta cadeia de desenvolvimento que queremos edificar. Reconheço que teremos o tempo como nosso maior desafio, mas o nosso time trabalhará muito para entregar os resultados que o povo merece”, reafirmou.

O secretário municipal da Fazenda, Jeferson Passos, que geriu a pasta do Desenvolvimento e da Inovação inteiramente, lembrou que a nova secretaria foi instituída pelo prefeito Edvaldo Nogueira após um diálogo com os empresários e com a sociedade, através do Conselho Municipal do Desenvolvimento Econômico. “Lançamos um plano de retomada da economia no final de 2020 que gerou resultados extremamente positivos. Temos crescido na geração de emprego acima da média do país. Aracaju se tornou uma locomotiva para o Estado e a Secretaria do Desenvolvimento Econômico vem para fortalecer isso”, destacou o secretário salientando também que Victor Rollemberg “mostra seu espírito empreendedor, sua vontade de realizar, e que a nova pasta fará Aracaju crescer, gerando riquezas para a população”, completou Jeferson.

Presente na solenidade, o governador Fábio Mitidieri afirmou que o nome de Victor Rollemberg para a Secretaria do Desenvolvimento Econômico foi uma escolha “acertada” do prefeito Edvaldo Nogueira . “Victor é um jovem preparado, uma pessoa que conheço pessoalmente, sei da sua capacidade e que, com toda certeza, virá para somar com a administração de Aracaju. Por isso, fiz questão de trazer o meu abraço ao novo secretário e ao prefeito, pois quem ganha é a nossa cidade com a chegada de alguém que está disposto a contribuir com o seu desenvolvimento”, declarou.

O governador frisou ainda que os órgãos estadual e municipal de Desenvolvimento e Inovação trabalharão “em sintonia para o progresso da capital e de Sergipe”. “Quando você tem pastas que atuam em sinergia, os resultados aparecem com uma velocidade maior. É justamente o que queremos, que as secretarias do Estado e da Prefeitura se unam para dialogar e para fortalecer Aracaju e Sergipe”, completou Fábio Mitidieri, acrescentando que “a revitalização do Centro tem sido um tema muito recorrente nas conversas com o prefeito, de modo que é algo que vejo com bons olhos e comemoro; seremos grandes parceiros nesta iniciativa”.

Bacharel em Direito pela Universidade Tiradentes, Victor Rollemberg é pós-graduado em Direito Constitucional. É professor da Educação Básica há 23 anos, além das disciplinas Geografia e Geopolítica. Também empresário do ramo educacional, Victor preside o Lide Sergipe, entidade que reúne os principais líderes com influência direta no PIB do Estado e que tem como missão inspirar empresários locais, além de fortalecer o desenvolvimento econômico de Sergipe. Victor Rollemberg é casado e tem um filho de dois anos.

A secretaria

A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Inovação foi instituída a partir da sanção da lei 5.543/2022, no final de 2022, tendo como finalidade fortalecer a política de atração de empresas e novos negócios para a capital, além de fomentar a Ciência, Tecnologia e Inovação no município. Para estruturar a secretaria, o prefeito Edvaldo Nogueira nomeou interinamente o secretário municipal da Fazenda, Jeferson Passos, com a missão de organizar administrativamente e burocraticamente a nova pasta, agora comandada por Victor Rollemberg.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA