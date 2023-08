Edvaldo: “Encontro Estadual da Juventude do PDT é o 1º grande passo para o fortalecimento do partido nas eleições de 2024”

Presidente estadual do Partido Democrático Trabalhista, o prefeito Edvaldo Nogueira participou, na manhã deste sábado, 12, do Encontro Estadual da Juventude do PDT. Realizado na capital sergipana, o evento reuniu lideranças políticas que integram o diretório estadual, a exemplo do vice-governador de Sergipe, Zezinho Sobral, para debater, ao lado da juventude socialista, o fortalecimento de políticas públicas direcionadas à população jovem de Aracaju e dos municípios sergipanos. O encontro também teve a finalidade de estabelecer uma agenda de organização da juventude partidária, com foco em 2024. Para Edvaldo, “este foi o primeiro grande passo para consolidar o PDT nas eleições do próximo ano”.

“Este é um momento muito importante para que possamos avançar na construção do nosso partido, para que possamos fortalecer as ideias que nos direcionarão nos próximos anos. Passei 40 anos em outro partido e, quando vi que seria o momento para iniciar uma nova história, busquei uma sigla que estivesse alinhada aos meus propósitos e ideologias. Entrei para o PDT e, desde então, tenho trabalhado para contribuir na edificação de um projeto político de desenvolvimento para a nossa capital e para Sergipe”, destacou Edvaldo.

O presidente estadual do PDT e prefeito da capital sergipana ressaltou ainda a relevância dos movimentos juvenis para fortalecer a base do partido. “O avanço que nós almejamos e queremos está em cada um de vocês. Está nos jovens. Grandes lideranças políticas do nosso estado têm as suas histórias marcadas pelas lutas em movimentos da juventude. Vocês podem deixar as suas marcas também na construção do presente e do futuro. E nós trabalharemos, juntos, para isso. Vamos fortalecer a nossa base, estabelecer as nossas metas e lutar por elas. Trabalharemos diuturnamente para que o nosso partido possa avançar, conquistar novos espaços e contribuir para o progresso de Aracaju, de Sergipe e do Brasil”, enfatizou.

Presidente municipal do partido em Aracaju, Evandro Galdino disse que o evento marca a retomada das ações do PDT na capital e em Sergipe. “Nós quisemos iniciar hoje, no Dia Internacional da Juventude, pelos nossos jovens. O nosso partido vem de um trabalho exitoso nos últimos anos, sob a liderança do prefeito Edvaldo Nogueira, que tem feito uma gestão inspiradora em Aracaju, e nós buscaremos fortalecer o partido ainda mais, com a contribuição de cada um que se faz presente. Este é o primeiro de muitos encontros que virão para que o nosso partido se consolide e tenha representantes nos 75 municípios sergipanos”, declarou.

O vice-governador de Sergipe e secretário de Estado da Educação e Cultura, Zezinho Sobral, reforçou o discurso de Edvaldo e definiu o encontro estadual da Juventude Socialista como “um impulso para o protagonismo dos jovens do partido”. “Estamos aqui porque acreditamos nas ideias que vocês estão propondo. O PDT é um partido que senta para discutir, para legitimar efetivamente as propostas que são apresentadas em seus debates. Então, é uma honra fazer parte deste encontro e ter a oportunidade de estar ao lado de vocês, que representam o nosso futuro. É a juventude que constrói a política do nosso país”, pontuou o vice-governador, acrescentando que “é uma honra ter Edvaldo na presidência do partido”.

Além do vice-governador, o Encontro Estadual da Juventude do PDT contou com a presença de outras lideranças políticas do diretório, como o deputado estadual Garibalde Mendonça. Em seu discurso, ele destacou que “Edvaldo é uma inspiração para a juventude”. “É um orgulho para todos nós ter no quadro do PDT um político como Edvaldo Nogueira, que demonstra, diariamente, ao povo brasileiro, como se governar bem uma capital”, considerou.

Também presente no encontro, o vereador Antônio Bittencourt enfatizou o papel da juventude na construção política do país. “A juventude é um instrumento de ousadia, que imprime o novo. E, sendo assim, é a juventude que tem que deixar a sua marca na construção do novo, nas tratativas das discussões presentes, mas, também, nas temáticas que visam o futuro. Parabéns a todos que prepararam este encontro, que fortalece a ideia de que a política é um instrumento de transformação da vida”.

Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e membro do diretório do PDT, Luiz Roberto Dantas lembrou os momentos difíceis que foram vivenciados pela juventude nos últimos anos, no cenário nacional, e ressaltou que “esta é a hora para que os nossos jovens voltem a ser protagonistas”. “O futuro está nas mãos de vocês. Estamos vivendo um novo momento, com a democracia sendo respeitada novamente, e vocês farão uma grande diferença neste processo”.

Secretário municipal da Fazenda de Aracaju e membro do PDT, Jeferson Passos ressaltou que “o partido buscará o fortalecimento da luta partidária, da construção de ideias e da construção de valores”. “Vamos trabalhar, cada vez mais, pelas pessoas, pela sociedade e pelas bandeiras que são fundamentais para o desenvolvimento do país como a educação”, afirmou.

Encontro

O Encontro Estadual da Juventude ocorreu durante toda a manhã deste sábado. O evento contou com rodas de conversas, dinâmicas para integração e debates sobre o fortalecimento de políticas públicas direcionadas aos jovens sergipanos. Também foi aberta a filiação para novas lideranças jovens do PDT.

“Foi um encontro extremamente positivo e proveitoso, em que promovemos a interação entre os municípios onde o partido já tem atuação. Foi uma manhã para expor importantes discussões para a formação política da juventude do nosso estado e, sobretudo, colocar as nossas ideias, intenções e direcionamentos para as eleições do ano que vem”, destacou o presidente da Juventude Socialista do PDT de Sergipe, Marcinho da Juventude.

Foto assessoria