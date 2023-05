Edvaldo entrega a secretário-executivo do MJ projetos da GMA

O prefeito Edvaldo Nogueira se reuniu, na noite de terça-feira, 16, com o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli. O encontro teve como foco tratar de duas propostas da Guarda Municipal de Aracaju que já tramitam no órgão do governo federal, uma para a aquisição de kits de armamento para reforçar a segurança nas escolas municipais e outra para o aparelhamento da Patrulha Maria da Penha. Para Edvaldo, a reunião “foi bastante positiva”.

“O secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, foi muito solícito e se comprometeu em dar encaminhamento a esses dois projetos da nossa Guarda Municipal que serão fundamentais para aprimorar a prestação de serviços à população aracajuana. São projetos de extrema relevância, especialmente no que diz respeito à atuação da Patrulha Maria da Penha, que poderá ser ainda mais efetiva no combate à violência doméstica, e para o grupamento que é responsável pela segurança dos estudantes, matriculados na nossa rede municipal”, destacou Edvaldo.

Com relação à proteção dos estudantes, a proposta pleiteia a compra de equipamentos e materiais de consumo para munir os grupamentos que atuam na segurança das unidades de ensino da capital”. “É um projeto de quase R$ 1 milhão, que conta com armamento letal e não letal, e que tem como principal objetivo ampliar a segurança dos nossos alunos, assim como dos profissionais que trabalham nas escolas. Nós enviamos ao ministério dentro do prazo e aguardamos, agora, as próximas etapas para que seja deferido”, completou o gestor de Aracaju.

Já para a Patrulha Maria da Penha, a proposta solicita ao Ministério da Justiça a aquisição de 25 kits operacionais de dispositivos elétricos incapacitantes. “Esse projeto, inclusive, já passou por análise, pelo Ministério da Justiça, e está habilitado, aguardando a próxima fase”, detalhou o prefeito.

Foto Ana Lícia Menezes/PMA