Edvaldo entrega tablets a fiscais da Vigilância Sanitária e professores

O prefeito Edvaldo Nogueira realizou, nesta terça-feira, 25, a entrega de tablets para os fiscais de controle sanitário de Aracaju e professores da Academia da Cidade. Cerca de 71 profissionais receberam os aparelhos para utilização no dia a dia, qualificando a prestação de serviços aos cidadãos e otimizando o registro dos dados gerados em suas atividades. No caso dos fiscais de vigilância sanitária, os dispositivos eletrônicos contribuirão para a criação de painéis de monitoramento, além de acelerar a liberação de alvarás eletrônicos. Já os professores da Academia da Cidade poderão acessar os sistemas de cada polo, em tempo real, para efetuar o registro diário das aulas, assim como o relatório de saúde dos alunos. Foram investidos mais de R$ 100 mil na compra dos tablets.

Ao fazer a entrega dos equipamentos, Edvaldo destacou que “é mais um grande avanço no processo de informatização da Saúde”. “Esta é uma iniciativa que me deixa muito feliz, pois faz parte de um projeto maior, que idealizamos em 2017 e que temos executado de maneira muito efetiva: o de colocar a tecnologia a serviço da população. Na Saúde, por exemplo, começamos com a implantação do prontuário eletrônico, depois criamos um portal para a marcação e acompanhamento de consultas, entregamos tablets para os agentes de saúde, já implantamos a telemedicina em 39 unidades básicas e, agora, avançamos ainda mais, com a entrega desses dispositivos para os fiscais de vigilância sanitária e professores da Academia da Cidade. Portanto, é mais um passo na construção da cidade inteligente e no projeto de modernização da saúde municipal”, afirmou o prefeito.

O gestor ressaltou também que o uso dos novos equipamentos garantirá “a eficientização dos serviços realizados pelos profissionais, que ganharão agilidade nas ações cotidianas”. ” A vigilância sanitária é um órgão fundamental da Prefeitura. Ela garante que as instituições, os setores alimentícios estejam dentro das regras de higiene e saúde. Então, com o uso do tablet, esses profissionais que estão na rua, em campo, poderão atuar de forma mais célere e desburocratizada. O mesmo acontecerá com os professores da Academia da Cidade que poderão atualizar as planilhas dos usuários rapidamente. Então, as duas áreas terão avanços significativos”, reiterou.

A secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza, acrescentou que a aquisição dos equipamentos “assegurará a melhoria do processo de trabalho dos servidores”. “É um investimento no sentido de facilitar a prestação de serviços à população, como por exemplo, na Academia da Cidade, em que o professor poderá, durante as aulas, acessar o prontuário eletrônico do paciente, atualizando com as informações necessárias para futuras consultas médicas. A mesma eficiência chegará à vigilância sanitária, quando o servidor, no ato da fiscalização, poderá preencher informações que vão servir como dados para que possamos, inclusive, discutir ações focadas nos problemas cotidianos. Então, é uma ação que demonstra, de maneira efetiva, como as ferramentas tecnológicas podem ser colocadas à serviço da população”, explanou.

Modernização

Adquiridos com recursos federais e contrapartida do município, a partir de um investimento total de R$ 106.039,21, os equipamentos foram destinados a 71 profissionais da Saúde, sendo 13 professores da Academia da Cidade e 58 fiscais de controle sanitário. No caso da Academia da Cidade, com o uso do dispositivo, o educador poderá registrar os dados do aluno, assegurando um diagnóstico mais preciso do quadro de saúde, e atualizando, em tempo real, o prontuário eletrônico do paciente.

Além disso, o professor também poderá acessar as planilhas de aulas, assim como as avaliações individuais dos alunos. “Vai facilitar o trabalho dos educadores do programa Academia da Cidade que conta, atualmente, com mais de 1.300 inscritos. Hoje, para registrar as aulas e as avaliações semestrais, eles precisam se deslocar até as unidades de saúde que fazem parte para cadastrar as informações nos computadores. Agora, com os tablets, eles farão essas atualizações coletivas e individuais em tempo real”, pontuou o coordenador do programa Academia da Cidade, Walter Igor dos Santos.

O programa Academia da Cidade, disponibilizado pela Prefeitura de Aracaju aos cidadãos, tem como objetivo oferecer atividade física de forma gratuita e monitorada. Atualmente, existem 12 polos, localizados nos seguintes bairros: Santa Maria, Jabotiana, América, Farolândia, 18 do Forte, Ponto Novo, Santos Dumont, Bugio, Cirurgia, Industrial, Luzia e estacionamento do Hiper GBarbosa Norte.

Já os fiscais da vigilância sanitária irão otimizar os serviços de controle, com a implementação dos dispositivos. Além de criar painéis de monitoramento durante as fiscalizações e novos fluxos de trabalho, eles também darão celeridade à liberação de alvarás eletrônicos. De acordo com o diretor jurídico da Vigilância Sanitária de Aracaju, João Vitor Burgos, todo o sistema já existente será migrado para os equipamentos. “Nós vamos transferir esse sistema para o processo via utilização do tablet, então teremos uma fase de transição. É uma iniciativa que impactará de maneira muito positiva para a sociedade porque trará ainda mais qualidade para o serviço, além de facilitar o desempenho das atividades”, completou.

A vigilância sanitária desenvolve o papel de prevenção e proteção à saúde, através do processo de controle sanitário na prestação de serviços, comercialização de alimentos e bens de saúde. Entre as verificações feitas pelos profissionais durante as inspeções sanitárias, estão as condições das estruturas físicas das empresas, dos produtos comercializados e dos processos de trabalho. Somente este ano, de janeiro a junho, foram realizadas 4.209 fiscalizações pelo órgão municipal.

Foto: Arthur D’Avila

