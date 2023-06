“Edvaldo está chateadinho com alguns vereadores e quer descontar nas Emendas Impositivas”, diz Emília Corrêa

“Esta Casa cumpriu o papel dela. Mas, da parte do Executivo, o que Edvaldo têm feito para efetivá-las? As necessidades existem, as instituições estão aguardando, e o prefeito fazendo vista grossa”, foi assim que a líder da oposição Emília Corrêa (Patriota), iniciou sua fala na Tribuna da Câmara de Vereadores para cobrar, novamente, a destinação dos recursos através das Emendas Impositivas.

Emenda Impositiva é o instrumento pelo qual os vereadores podem apresentar emendas à Lei Orçamentária Anual (LOA/2023), destinando recursos do município para determinadas obras, projetos ou instituições, que não poderão ser alteradas pelo Executivo. Foram destinados pelos parlamentares R$ 31.089.600,00, sendo R$ 1,2 milhão de cada vereador(a), onde, metade deste valor, obrigatoriamente, devem ser voltados para ações na área da saúde.

“Não estamos vendo nenhuma ação para que essas emendas sejam efetivamente executadas. Correndo o risco de não acontecer, o que será uma tremenda falta de respeito com esta Casa. Mais uma. É impressionante como as coisas funcionam aqui. As instituições nos procurando, com toda razão, cobrando explicações, e a gente sem saber o que dizer, até porque, nossa parte já fizemos. Mas, Edvaldo? Se anda chateado com alguns vereadores, não misture as coisas. Pare de brincar, honre o dinheiro público, seja responsável e faça valer sua função”, afirmou.

Desrespeito com os artistas locais

Aproveitando a oportunidade, a vereadora ainda ressaltou, que, enquanto o prefeito está vislumbrado prestigiando e elogiando os artistas nacionais durante os festejos juninos, os da terra, foram praticamente descartados da programação do Forró Caju.

“É sempre assim. Cachês altíssimos para os de fora, enquanto os nossos, ficam à míngua. Completamente desprestigiados. Pouquíssimos foram contratados e receberam o mesmo cachê de sempre, mas, os nacionais estão com valores absurdos. É impressionante. Não há respeito com os aracajuanos(as), artistas, com absolutamente nada. Uma gestão completamente mentirosa. Que só investe em marketing”, declarou.

Foto China Tom

Por Max Augusto Santos