EDVALDO NOGUEIRA DIZ QUE  “ARACAJU SE TORNOU REFERÊNCIA NACIONAL E NÃO PODEMOS ACEITAR O RETROCESSO”

Em entrevista, o prefeito reforça apoio a pré-candidatura de Luiz Roberto e reitera relação de confiança com Fábio

O prefeito Edvaldo Nogueira, ao conceder entrevista ao jornalista Narcizo Machado, durante o Jornal da Fan desta terça-feira, 11, enfatizou que a capital sergipana se tornou “uma vitrine nacional de exemplo de gestão para outras cidades”. Segundo ele, “constantemente recebemos gestores de outras regiões do país que visitam a nossa capital para conhecer o nosso trabalho”, e defendeu a continuidade dessas ações positivas através da escolha de Luiz Roberto (PDT) como pré-candidato a prefeito. Edvaldo reiterou ainda a confiança que mantém no apoio do governador Fábio Mitidieri à pré-candidatura do PDT.

A entrevista começou com Edvaldo destacando como Aracaju tem se tornado um exemplo nacional nas boas práticas de gestão pública. Na semana passada, a cidade recebeu uma visita de técnicos da Secretaria de Estado da Educação de Rondônia, que vieram para a capital sergipana com o intuito de estudar a implantação do programa de alimentação escolar do município. No ano passado, técnicos da Secretaria Municipal da Assistência Social viajaram para o Uruguai com o intuito de apresentar os trabalhos realizados com as obras da Perimetral Oeste. O prefeito recordou desses e de outros projetos realizados ao longo dos mais de sete anos de gestão, ressaltou a importância da cidade alcançar a marca superior a R$ 1 bilhão em investimentos e defendeu a continuidade desse crescimento através da pré-candidatura de Luiz Roberto.

“A gente precisa ter na Prefeitura pessoas que tenham experiência, capacidade, que conheçam sobre gestão para dar continuidade a esse trabalho que temos feito e que tem dado resultado. Vamos deixar mais de R$ 400 milhões em obras e elas não podem parar. Ainda temos muitas melhorias para serem alcançadas e o melhor nome para que a gente consiga chegar a esse resultado é o de Luiz Roberto. Ele esteve com a gente ao longo de 7 anos, trabalhou na Petrobras, anteriormente, foi também para o Governo, onde atuou como secretário. A cidade precisa de um prefeito que conheça a cidade, que tenha as melhores estratégias para enfrentar os problemas. Por isso escolhi Luiz. Ele tem capacidade, está preparado e é isso que temos que mostrar para as pessoas, a importância de colocar na Prefeitura alguém que tem as condições necessárias para governar”, afirmou Edvaldo.

“Não tenho dúvidas da lealdade de Fábio”

O gestor reiterou a relação de confiança que mantém com o governador Fábio Mitidieri, formada ao longo da trajetória política que ambos fizeram em Sergipe. “Tenho mantido diálogo com Fábio desde o primeiro momento. Temos tido conversas recorrentes e vamos continuar trabalhando nisso. Tenho com ele uma relação de amizade e lealdade e vamos trabalhar juntos para alcançar a vitória de Luiz. Não tenho a menor dúvida sobre a lealdade de Fábio, porque nossa relação não é de agora. Ele foi vereador, deputado por dois mandatos, que me ajudou e teve meu apoio total para ser governador. Não tenho dúvida de que vou ter o apoio total dele agora. Conheço Fábio e sei que ele tem palavra. Nunca perdi meu sono com essa tese. Tenho confiança plena, porque da mesma forma que ele está comigo, eu estou com ele. Estamos juntos nesse trabalho. Quem pensar que vai nos dividir, pode tirar o cavalo da chuva”, declarou.

Danielle na chapa

O chefe do executivo municipal também confirmou que tem dialogado com os diversos membros do agrupamento político do qual faz parte, na busca pela máxima unidade e apoio a Luiz. Mais uma vez, ele externou seu desejo em ter a delegada Danielle Garcia como companheira de chapa de Luiz. “Luiz prefeito e Danielle vice seria importante e muito forte”.

“Alimento a esperança e o sonho de que vamos estar juntos e estamos trabalhando para isso. Já conversei com Danielle, Alessandro, Fabiano, Laércio, Valadares Filho. Coloquei a ideia de Danielle, mas isso vai ser discutido e trabalhado. É uma discussão mais profunda. Acho que o nome de Danielle seria muito importante, uma chapa muito forte. Luiz a prefeito e Danielle a vice. Eu acho muito importante que seja, mas os demais também são muito importantes. São nomes muito fortes”, afirmou.

“Nomes do retrocesso”

Edvaldo falou ainda sobre o desafio posto à sociedade de evitar o retrocesso para a cidade. “Todas àquelas candidaturas que se colocam como oposição ao que tem sido feito em Aracaju representam o retrocesso”, disse. Na visão de Edvaldo, candidatos que se opõem e criticam o trabalho feito pela Prefeitura, no que diz respeito a melhoria da infraestrutura da cidade, na Educação, Saúde e outras frentes são candidaturas que “iriam reverter todo o crescimento que estamos fazendo na cidade, que melhorou a vida das pessoas”, o que seria, consequentemente, um risco para o progresso da capital.

Fonte ascom PDT