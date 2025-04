EDVALDO NOGUEIRA PARTICIPA DO CONGRESSO ESTADUAL DO PSB AO LADO DE GERALDO ALCKMIN E LIDERANÇAS SERGIPANAS

O presidente estadual do PDT em Sergipe, Edvaldo Nogueira, participou neste sábado (12), do Congresso Estadual do PSB, realizado na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).

O evento reuniu importantes nomes da política nacional e estadual, entre eles o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o governador em exercício e presidente estadual do PSB, Zezinho Sobral, o presidente do diretório municipal do partido, Cláudio Mitidieri, além de parlamentares, lideranças políticas e militantes.

Convidado pelo diretório estadual do PSB, Edvaldo ressaltou a importância do congresso como espaço de reflexão e articulação política. “Foi com grande satisfação que participei hoje do Congresso Estadual do PSB. Importante espaço para refletirmos sobre o cenário político atual, o congresso fortalece a atuação da sigla em Sergipe e reafirma os valores que esse grande partido, aliado do PDT, defende, como justiça social, desenvolvimento sustentável e democracia participativa. O PSB tem mostrado a sua pujança nesse processo de fortalecimento do nosso estado e esse congresso demonstra essa força”, afirmou.

Durante o encontro, foram debatidas estratégias para o fortalecimento da democracia, além de temas como inclusão social, sustentabilidade e desenvolvimento regional. O evento também reforçou a união entre forças progressistas no estado.

Edvaldo destacou ainda a presença do vice-presidente da República como um momento de prestígio e inspiração para a política sergipana. “Foi uma honra dividir esse momento com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, uma das maiores lideranças políticas do nosso país. O vice-presidente tem sido muito importante para o Brasil, para dar equilíbrio ao governo federal e sua presença no evento engrandeceu o debate”, declarou.

O presidente estadual do PDT também elogiou a condução do evento pelo PSB sergipano. “Parabéns ao governador em exercício e presidente estadual do PSB, meu amigo Zezinho Sobral, e a todos os dirigentes por este evento necessário para o fortalecimento da nossa democracia. É com união que se constrói um país melhor e neste congresso foi plantada a esperança da construção de um partido cada vez maior. Que possamos seguir juntos nesse projeto voltado para o desenvolvimento de Sergipe e para a melhoria de vida da população”, concluiu.

O Congresso Estadual do PSB reuniu filiados de todo o estado e reforçou o compromisso do partido com o debate político, a renovação de ideias e a preparação para os desafios do futuro.

Da assessoria, Foto: Ana Lícia Menezes