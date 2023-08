Edvaldo nomeia Hallison Souza como secretário de Governo. Valter Lima passa a responder pela Chefia de Gabinete

O prefeito Edvaldo Nogueira nomeou o advogado Hallison Souza como secretário municipal de Governo (Segov), nesta terça-feira, 1º. Ele respondia pela Chefia de Gabinete do gestor e agora passa a desempenhar a nova função. A Segov estava sendo gerida interinamente pelo secretário da Comunicação Carlos Cauê, após a saída de Evandro Galdino, que deixou o cargo para se dedicar a atividades partidárias. Já a Chefia de Gabinete do prefeito passa a ter como titular o jornalista Valter Lima.

“Evandro realizou um grande trabalho aqui na Prefeitura e sou muito grato a ele por toda a sua dedicação à gestão municipal nos últimos anos. Mas ele pediu para deixar o cargo para se dedicar a atividades partidárias e, com isso, realizamos uma reconfiguração da máquina administrativa. Valter, que atuava na Comunicação, assumiu a função de secretário-chefe de Gabinete, enquanto Hallison passa a comandar a titularidade da Secretaria de Governo”, explicou o Edvaldo.

Hallison Souza é formado em Direito pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) e pós-graduado em Gestão Pública. Ele é bancário. Foi secretário municipal de Planejamento e Orçamento Participativo e secretário do Meio Ambiente da Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro entre 2017 e 2021. Valter Lima é jornalista, formado pela Universidade Federal de Sergipe. Atuou em veículos de comunicação locais e nacionais, além de já ter trabalhado como assessor de imprensa e em campanhas eleitorais.

Reconfiguração

A Secretaria de Governo passará por uma reformulação. Além de se dedicar ao trabalho de assistência direta e imediata ao prefeito em assuntos administrativos e técnico-legislativos e à elaboração e ao controle de seus atos oficiais, a Segov também atuará mais próxima do trabalho de monitoramento do Planejamento Estratégico da gestão municipal.

Já a Secretaria da Articulação Política e Relações Institucionais, cujo titular é o vereador Joaquim da Janelinha, empossado nesta segunda-feira, 31, passa a atuar na relação com a Câmara Municipal e com as instituições e a sociedade civil organizada, tarefa que vinha sendo acumulada pela Segov.

Foto: Arthur DÁvila/PMA