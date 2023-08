Edvaldo participa de I Encontro de Obras Públicas, pela Aseopp

O prefeito Edvaldo Nogueira participou, na noite desta quinta-feira, 10, da abertura do I Encontro de Obras Públicas e Habitação de Interesse Social de Sergipe. Promovido pela Associação Sergipana de Empresários de Obras Públicas e Privadas (Aseopp), o evento, que se estende até esta sexta-feira, 11, reúne autoridades, gestores, profissionais da construção civil e especialistas para debater sobre os desafios do setor, com foco no desenvolvimento econômico do estado e do país. Na ocasião, Edvaldo recebeu uma homenagem em reconhecimento à contribuição que tem dado, como gestor da capital, para a construção civil, através da realização de diversas obras estruturantes na cidade.

“Este é um evento que considero muito importante. O nosso país está enfrentando um grande desafio, de retomar diversas obras que ficaram paralisadas nos últimos anos, e precisamos estar dispostos a encarar este momento juntos. Tenho a alegria de estar no meu quarto mandato como prefeito da capital sergipana e de poder afirmar que Aracaju é uma das poucas capitais do país que não possui obras públicas paralisadas. Mas infelizmente, muitos gestores não vivem esta mesma realidade e nós sabemos que existem inúmeros gargalos que contribuem para isso. É preciso muito mais do que boa vontade para que as obras possam ser planejadas, executadas e entregues aos cidadãos. E é justamente esses apontamentos que este espaço debaterá, mostrando os caminhos para a construção de um país melhor”, destacou Edvaldo.

Em sua participação, o prefeito também ressaltou o importante papel que as cidades desempenham para o desenvolvimento do país e a relevância que elas terão neste novo momento “como alavancadoras das obras no Brasil”. “O lançamento da terceira edição do Programa de Aceleração do Crescimento, pelo governo federal, possibilitará que muitos projetos públicos sejam retomados nas áreas de habitação social e obras públicas. E isso será muito importante, notadamente para os municípios, que são onde a vida acontece, onde os serviços são, efetivamente, prestados aos cidadãos e as obras que impactam diretamente na vida das pessoas são realizadas. Os municípios serão os impulsionadores das obras públicas e nós gestores, devemos estar preparados, assim como todos os entes públicos”, frisou.

Edvaldo agradeceu ainda pela homenagem recebida. “Fico muito feliz pelo reconhecimento ao trabalho que temos realizado na Prefeitura de Aracaju, ao longo dos últimos anos, para transformar a nossa cidade em um lugar melhor para todos, através da execução de inúmeras obras estruturantes. Investir em infraestrutura tem sido uma das principais prioridades da nossa gestão. De Norte a Sul da cidade, temos executado projetos que estão assegurando a melhoria da qualidade de vida dos aracajuanos, então, receber essa homenagem, que reconhece o nosso trabalho, me enche de alegria”, declarou o prefeito, parabenizando a Aseopp pela realização do evento.

Também presente no simpósio, o governador Fábio Mitidieri, definiu o encontro como “uma oportunidade para debater sobre políticas públicas que garantam moradias seguras e dignas para o povo”. “Somos parte do mesmo problema e da mesma solução. É necessário que façamos uma autoanálise para que possamos entender de que forma poderemos contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Se nós nos unirmos, poderemos mudar a nossa realidade, pois todos temos responsabilidade. Precisamos trabalhar para construir um novo momento no país, devolvendo a renda e a empregabilidade através do setor que mais gera emprego, que é a construção civil”, pontuou.

Amplo debate

Entre os assuntos que nortearão o I Encontro de Obras Públicas e Habitação de Interesse Social de Sergipe estão a Nova Lei de Licitações e o programa federal “Minha Casa Minha Vida”. Outro ponto que será colocado em discussão, segundo o presidente da Aseopp, Luciano Barreto, são as dificuldades pelas quais perpassa o setor da construção civil. “É preciso traçar um diagnóstico para o setor da construção civil e, a partir disso, encontrar os melhores caminhos para os problemas que ele enfrenta. O que nós queremos é a oportunidade de fazer engenharia e precisamos de apoio para mudar a atual realidade, pois é uma área que está muito desvalorizada. Nós buscamos o apoio da classe política para fortalecer o setor”, disse.

Participaram da abertura do evento o senador Alessandro Vieira, a deputada federal Katarina Feitoza, o chefe de Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos da Secretaria Geral da Presidência, Valadares Filho, representando o ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, o vice-presidente da Assembleia Legislativa, Garibalde Mendonça, o ex-governador Belivaldo Chagas, o diretor-executivo de Habitação da Caixa Econômica Federal, Rodrigo Souza e o presidente do Fórum Nordeste da Construção Civil, Marcos Holanda, além de profissionais e especialistas.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA