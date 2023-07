Edvaldo participa de lançamento do programa Opera Sergipe

O prefeito Edvaldo Nogueira participou, na manhã deste sábado, 22, do lançamento do programa Opera Sergipe. Idealizada pelo governo estadual, a iniciativa visa ampliar a oferta de cirurgias para os usuários do sistema de saúde, reduzindo o tempo de espera para os procedimentos de média e alta complexidade. Nesta primeira fase do programa, serão realizadas 10 mil cirurgias de diversas especialidades. Serão investidos quase R$ 57 milhões na ação, que contemplará os 75 municípios sergipanos.

“Este é um lançamento muito importante e que contribuirá para desafogar, significativamente, a saúde estadual, com a realização de procedimentos que ficaram represados, sobretudo, por causa da pandemia do novo coronavírus. Com esse mutirão, o Governo do Estado dará um grande salto, possibilitando aos cidadãos que necessitam passar por procedimentos cirúrgicos, de média e alta complexidade, a oferta de serviços qualificados, de forma humanizada e mais rápida. Então, é motivo de grande felicidade ver um projeto como este ganhando vida. O governador está de parabéns”, destacou Edvaldo.

O gestor de Aracaju ressaltou também a importância da iniciativa para a saúde municipal. “É um esforço conjunto e que reflete a parceria entre Prefeitura e Estado para assegurar que a população tenha acesso a serviços qualificados. Mais do que oferecer procedimentos cirúrgicos, com o Opera Sergipe o governo estadual vai dar condições para que os prefeitos possam atuar com mais tranquilidade no âmbito municipal, pois descentraliza alguns serviços. Nós, prefeitos, que enfrentamos a pandemia, sabemos a luta que foi. Então, ver o governador Fábio Mitidieri lançar um programa como este com seis meses de mandato, é motivo de grande contentamento”, completou Edvaldo acrescentando que “Fábio demonstra o seu comprometimento e capacidade ao avançar em um tema como a saúde”.

Ao lançar o programa, o governador Fábio Mitidieri disse que o Opera Sergipe foi idealizado com a finalidade de “acabar com o sofrimento de sergipanos que aguardam ansiosamente pelos procedimentos”. “Este programa vem para garantir aos sergipanos mais saúde, mais qualidade de vida, pois a partir desta semana, muitas pessoas já poderão ter esse sonho realizado. Saúde é a prioridade número um do Governo de Sergipe que está comprometido em cuidar da nossa população”, afirmou.

De acordo com Fábio, o programa não será uma ação pontual. “O Opera Sergipe chegou para ficar. Ele veio para ser mais um instrumento de transformação e a nossa expectativa é iniciar a segunda fase já no final deste ano e, a partir daí, zerando as filas de procedimentos, vamos ampliando para outras especialidades. Vamos levar mais conforto e saúde para quem precisa e tenho certeza de que será um projeto de sucesso”, completou.

O mutirão teve início já neste sábado, no Centro Especializado de Reabilitação (CER IV) José Leonel Ferreira Aquino, onde o programa foi apresentado. Somente no primeiro dia, cerca de 2.500 pessoas foram cadastradas. A partir de segunda-feira, 24, para ter acesso ao programa, o cidadão deverá se dirigir a uma unidade de saúde – próxima a sua residência – ou a um hospital credenciado, quando passará por uma consulta. Na sequência, ele passará por uma nova consulta, com o cirurgião, que fará o cadastramento do usuário no sistema. Com o cadastro realizado, o paciente irá acompanhar o processo pelo site ou aplicativo “Opera Sergipe”, que deverá ser liberado em, até, 60 dias.

As cirurgias eletivas serão realizadas nos hospitais Senhor dos Passos (em São Cristóvão), Nossa Senhora da Conceição (em Lagarto), e Amparo de Maria (em Estância). Na primeira fase, serão realizados os procedimentos de média complexidade. Entre as especialidades estão histerectomia total; colecistectomia; postectomia; histerectomia por via vaginal; correção cirúrgica de hidrocele; hernioplastia incisional; hernioplastia umbilical; hemorroidectomia; e laqueadura tubária.

“Estamos dando o pontapé inicial no programa, ofertando cirurgias para 15 procedimentos que são prevalentes na nossa população como cirurgia de hérnia, de vesícula, cirurgias ginecológicas, então, é uma gama de procedimentos de média complexidade para este primeiro momento. A ideia é que, no desenvolver do programa, conforme formos conduzindo, ajustando o que for preciso ser ajustado, façamos uma ampliação para atender, também, as cirurgias de alta complexidade que demandam bastante. Estamos tendo a oportunidade de, junto com os trabalhadores da saúde, devolver a qualidade de vida para o usuário do Sistema Único de Saúde”, detalhou o secretário de Estado da Saúde, Walter Pinheiro.

Foto: Arthur D’Avila/PMA