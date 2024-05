Prefeito Edvaldo recebe representantes do NBD que realizam missão em obras do programa Aracaju Cidade do Futuro

O prefeito Edvaldo Nogueira recebeu na manhã desta quinta-feira, 23, representantes do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD). Eles estão na cidade para realizar a primeira missão presencial da instituição financeira em Aracaju. A vinda dos técnicos tem o objetivo de avaliar o andamento do programa “Aracaju Cidade do Futuro”, realizado na capital sergipana com recursos de R$ 500 milhões, obtidos junto ao banco de desenvolvimento multilateral que pertence aos estados integrantes do grupo BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). Do montante, R$ 300 milhões já foram contratados para a realização de obras que já estão em execução. Também esteve presente na visita o secretário de Infraestrutura e presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Sérgio Ferrari.

“Estamos recebendo aqui na nossa cidade os representantes do banco dos BRICS. Eles vieram acompanhar o andamento de algumas das obras que já demos início, realizadas através do financiamento que firmamos junto à instituição financeira. Essas obras vão transformar significativamente a cidade e proporcionar aquilo que o próprio projeto diz, preparar Aracaju para o futuro. São várias obras de infraestrutura de grande porte que vão mudar a vida das pessoas e trazer o desenvolvimento para nossa cidade de forma planejada. Estou muito feliz com a presença deles aqui e a nossa conversa foi fundamental para que o NBD esteja seguro de que a Prefeitura de Aracaju está dando agilidade na execução desses serviços e na transparência de todo esse processo”, afirmou Edvaldo.

Segundo o secretário de Infraestrutura, os representantes ficaram satisfeitos com a conversa e avaliaram de forma positiva o avanço da gestão na realização das obras. Ele explicou também que os técnicos ainda irão realizar uma visita aos locais onde os trabalhos estão sendo realizados para que, em seguida, possam ser apontadas possíveis sugestões e recomendações.

“Essa é a primeira missão física realizada pelo NBD em Aracaju. Eles vieram avaliar como está o andamento do projeto aqui na cidade. Já tivemos reunião virtual na terça-feira, com o pessoal da China, e eles avaliaram de forma positiva nosso desempenho em proteção ambiental e social. Na conversa de hoje, os técnicos ficaram com uma impressão muito favorável à Prefeitura, pois em menos de um ano que firmamos o financiamento, já temos R$ 300 milhões contratados. No ponto de vista deles, o desempenho da gestão é positivo para os nossos projetos. Além de ter assinado o contrato rapidamente, estamos dando andamento às obras de forma ágil também. Iremos realizar uma breve reunião e, em seguida, vamos visitar as obras que estão em andamento. Eles vão acompanhar tudo isso e analisar também nossos contratos para que, posteriormente, possamos nos reunir para uma avaliação final e para a apresentação de possíveis recomendações”, detalhou Ferrari.

Atualmete, as obras do programa Aracaju Cidade do Futuro que estão em andamento são: Recanto da Jaqueira, Veneza II, Porto do Gringo, Loteamentos Luciana e Novo Horizonte, Visconde de Maracaju II e Canal da Zona de Expansão, bem como a revitalização da avenida Tancredo Neves, obra que entra como contrapartida do município.

Outros serviços também integram o pacote de investimentos para a execução de 24 obras na capital, como a dragagem do rio Poxim; a infraestrutura do canal do Médici; a ampliação do canal da avenida Anízio Azevedo; a infraestrutura dos bairros Areia Branca e Mosqueiro; o saneamento integrado dos loteamentos Jardim dos Coqueiros, Costa Verde I e II.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA