Efetivação de novos programas reforça o compromisso do Governo do Estado com a geração de emprego e renda, avalia líder do governo

A criação de dois novos programas pelo governador Fábio Mitidieri reforça o compromisso da gestão com a geração de emprego e renda em Sergipe. As leis, aprovadas por unanimidade na Assembleia Legislativa de Sergipe, já foram sancionadas e publicadas no Diário Oficial do Estado e aguardam o lançamento oficial, que deverá acontecer em breve.

Segundo o deputado estadual Cristiano Cavalcante, líder do governo na Assembleia Legislativa, a efetivação desses novos programas reforça o compromisso do Governo do Estado com a geração de emprego e renda, considerando os eixos diretos de atuação dos programas.

“Quando se cria um programa, se cria também um compromisso com a população e com a construção de uma política pública sólida. Esses dois novos programas idealizados pelo governador Fábio Mitidieri são exemplos claros desse compromisso com a geração de emprego e renda em Sergipe”, afirmou o parlamentar.

Foram estabelecidos por lei os Programas Qualifica Sergipe, voltado à qualificação profissional e pensado com a flexibilidade necessária para capacitar dentro do que o mercado necessita, e o Programa Rumo ao Emprego, cujo objetivo é facilitar o deslocamento, oferecer serviços de cuidados pessoais e promover a inserção do cidadão no mercado de trabalho.

“Tanto o Qualifica Sergipe quanto o Rumo ao Emprego são iniciativas que refletem o momento que Sergipe vive, com o crescimento da oferta de trabalho e a necessidade de qualificação profissional. Por isso, esses programas são um reflexo da responsabilidade e sensibilidade social governador Fábio Mitidieri que, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, atuará para qualificar, incluir e ampliar oportunidades para milhares de sergipanos, fortalecendo a geração de oportunidades em nosso Estado”, concluiu o deputado.

