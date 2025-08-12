EGBÉ realiza oficina gratuita no Centro de Excelência Deputado Jonas Amaral, em Socorro

Entre os dias 25 e 29 de agosto, o Centro de Excelência Deputado Jonas Amaral, localizado no município de Nossa Senhora do Socorro, receberá a Oficina de Filmes Mobile, promovida pela EGBÉ — Mostra de Cinema Negro. Com 30 vagas gratuitas exclusivas para os alunos da instituição, a formação ministrada por Fernanda Almeida e Luan Allen reforça a continuidade do compromisso educativo que a Mostra propõe a cada edição. As inscrições estarão abertas de 14 a 21 de agosto, com resultado divulgado no dia 22.

A oferta do curso em Socorro também busca descentralizar a formação audiovisual da capital sergipana. “Ter uma oficina em um colégio periférico traz oportunidades para os alunos serem narradores de suas histórias, utilizando o cinema como perspectiva”, ressalta Fernanda Almeida. A facilitadora também destaca que o município já deixou de ser uma cidade-dormitório, sendo hoje uma cidade desenvolvida e com filmes sendo gravados por meio de editais de fomento à cultura. “Capacitar adolescentes para a realização de filmes com o celular traz a possibilidade de termos mais cineastas em Socorro no futuro”, finaliza.

Elaborada em módulos formativos, a capacitação abordará elementos do audiovisual, como roteiro, direção-geral, direção de fotografia, direção de arte, produção, som e edição. Por meio de atividades práticas, os participantes irão adquirir ferramentas para a criação de um curta-metragem. Ao final, os filmes produzidos serão exibidos em uma mostra competitiva, entre os dias 06 e 10 de setembro, com premiação para o primeiro colocado.

A atividade é uma realização dos produtores da EGBÉ, Cineclube Candeeiro e Rolimã Filmes, com apoio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (FUNCAP/SE) e recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Edital Tarcísio Duarte, voltado ao fomento de projetos culturais em Sergipe.

Facilitadores

Fernanda Almeida é socorrense, graduada em Audiovisual pela Universidade Federal de Sergipe, e dirigiu produções como o documentário Jardim, além de ter sido produtora dos filmes O corpo é meu, O muro é o meio, Carretéis, entre outros. Também já ministrou oficinas em outras edições da EGBÉ, no Projeto Senac Pleno e na FUNDAT.

Luan Allen é diretor audiovisual, VJ e produtor cultural de Aracaju (SE), nascido e criado no bairro Santa Maria. Com forte influência da cultura periférica, atua na criação de videoclipes, registros documentais e projetos artísticos, em geral. É fundador da PXCO.Audiovisual e integra o coletivo Santa Cena, que fomenta e dá protagonismo a artistas da periferia.

Ascom EGBÉ – Morgana Brota – Foto: Pritty Reis