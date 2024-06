EIPE Instituto de Pesquisa se consolida na região Nordeste do país

Referência na área, o Instituto EIPE Pesquisa tem liderado o mercado sergipano e também avança nos Estados de Alagoas e Bahia.

Com um grau de assertibilidade acima dos demais concorrentes, a EIPE Pesquisa tem realizado levantamentos em todas as regiões de Sergipe, com pesquisas de consumo interno e também registradas.

Fundada em 2012 e portanto com quase 13 anos de experiência no mercado, a EIPE Pesquisa já se tornou líder no fornecimento de pesquisas mercadológicas, governamentais e políticas eleitorais.

A pesquisa EIPE é a melhor solução para quem deseja sair candidato ao cargo de prefeito ou vereador nas eleições deste ano, pois é a junção de precisão e confiabilidade.

A EIPE Pesquisa fica situada na Av. Gov. João Alves Filho, 407, centro, Salgado. Contato: (79) 9 9840-1252 e email: ralbertmenezes@hotmail.com

O estabelecimento de pesquisa com estatístico responsável, Ralbert de Almeida Menezes, CONRE 5ª Região – n° 9920.

ASCOM – EIPE Pesquisa