Educação de Jovens e Adultos: Emoção marca formatura de colaboradores e familiares no TCE

Na manhã desta terça-feira, 9, o plenário do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) foi palco de uma cerimônia marcada por emoção e conquistas. Amigos, familiares e servidores se reuniram para celebrar a formatura de 22 alunos do programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA), iniciativa da Escola de Contas Conselheiro José Amado Nascimento (Escontas), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (Seed).

Foram 10 concluintes do ensino fundamental e 12 do ensino médio, todos colaboradores terceirizados e familiares que abraçaram a oportunidade de retornar aos estudos.

A presidente do TCE, conselheira Susana Azevedo, destacou a importância do momento: “Este é um momento de resgate da cidadania. O Tribunal de Contas, por meio de uma parceria com a Secretaria de Educação do Estado de Sergipe, deu oportunidade a todos esses colaboradores darem este importante passo, que é a conclusão do ensino fundamental para uns, e a do ensino médio para outros. Hoje estamos felizes, vivenciando a alegria destes colegas e de seus familiares. Para todos eles, é a realização de um sonho, e esta Casa compartilha de uma imensa felicidade em ter oportunizado esta conquista”, disse.

O secretário de Educação de Sergipe em exercício, Marcel Resende, também enalteceu a parceria: “O Tribunal de Contas nos procurou, e imediatamente a Secretaria de Estado de Educação assumiu o desafio de trabalhar esta parceria em formar estes 22 trabalhadores. Um passo que dará a eles a possibilidade de prosseguirem seus estudos e uma melhoria em suas vidas”, afirmou.

Os formandos expressaram o orgulho pela conquista e os novos horizontes que se abrem. A colaboradora Amanda do Nascimento resumiu esse sentimento: “Só gratidão ao Tribunal de Contas por possibilitar a conclusão dos meus estudos. Esta oportunidade, e agora pretendo correr atrás de novas possibilidades na minha vida”, disse.

Já José Vieira da Silva, que trabalha no setor de manutenção, lembrou a dificuldade de concluir os estudos na infância: “Eu não tive a oportunidade de concluir os meus estudos na infância, e hoje estou muito grato por poder realizar esse sonho antigo”, destacou.

A cerimônia foi encerrada em clima de comemoração, com aplausos e lágrimas de alegria.

