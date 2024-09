“Elas Avançam com Luiz” realiza mobilização histórica na capital

Engajamento, conexão e a energia motivadora da alma feminina multiplicada milhares de vezes. Essa foi a tônica da grande Caminhada das Mulheres, realizada pelo movimento “Elas Avançam com Luiz”, no final da tarde desta quinta-feira, 19, que chamou a atenção de todos os que passaram pelo bairro Santo Antônio e pelo Centro da cidade. A incontestável demonstração do que as últimas pesquisas de intenção de voto vem evidenciando, com o acentuado crescimento da candidatura de Luiz Roberto e Fabiano Oliveira na disputa pela prefeitura da capital. O evento contou com a participação da primeira dama do estado, Érica Mitidieri, da deputada federal Katarina Feitoza, das esposas dos candidatos, dentre milhares de outras mulheres e homens que evidenciaram sua posição afirmativa nesse pleito eleitoral.

“Um momento histórico. As mulheres entenderam o que está acontecendo e vieram se posicionar. Trazer sua energia, talento e sensibilidade para ajudar a escolher o melhor destino para a cidade em que vivemos e que deixaremos para nossos filhos e netos. Foram imagens emocionantes de uma tarde memorável. Nós, mulheres, queremos deixar bem claro que sabemos o que queremos, merecemos respeito e vamos com Luiz e Fabiano para um futuro melhor”, sentenciou Érica Mitidieri.

“Aqui temos mulheres guerreiras, que lutam por sua dignidade e sabem se afirmar. Exercemos nosso poder de decisão e sempre buscamos decidir pelo melhor por nós, por nossos filhos, por nossas famílias e por nosso direito de exigir ser respeitadas no exercício da nossa cidadania. Sem rancor e sem ódio, queremos mostrar que a escolha do melhor caminha está em nossas mãos e nós vamos escolher. Por isso, estamos aqui para mostrar nossa força e declarar nosso apoio a Luiz Roberto e Fabiano”, destacou a deputada.

Para a esposa de Luiz Roberto, a química industrial Márcia Santana, a mulher avança em todos os sentidos demonstrando sua competência, sensibilidade e dignidade. “Eis aqui uma resposta. Todas nós merecemos e vamos lutar para que nos respeitem, respeitem nossas histórias e nossas escolhas. Não há prova mais comovente disso do que o que estamos vendo aqui hoje”, declarou, diante da multidão.

De forma semelhante, a nutricionista Jaqueline Lima, esposa de Fabiano Oliveira, destacou a relevância do avanço de posicionamento feminino na sociedade atual. “Somos mulheres, somos filhas, somos mães, somos profissionais, donas de nossas escolhas e dos nossos destinos. O avanço de cada mulher é o avanço de todas. Jamais devemos tolher uma mulher. Essa energia que sentimos aqui, com todas vocês com um propósito na mente e no coração não tem preço e não será esquecido”, contextualizou.

Agenda

Após o ato histórico, os candidatos ainda realizaram uma mini carreata por 35 ruas dos bairros Santo Antônio e Palestina, evidenciando as diversas obras estruturantes realizadas pela administração municipal nas localidades e também cumprimentando e apresentando propostas do programa de governo aos moradores. Pela manhã, os candidatos participaram de uma sabatina promovida pelos alunos do Centro de Excelência Atheneu, respondendo questões sobre eixos de atuação governamental.

Foto- Arthur D’Avila

Fonte assessoria