Elber lamenta episódios da diplomação que ocorreu nesta semana

A diplomação da última terça-feira, 17, foi tema do discurso de Elber Batalha (PSB) durante a sessão da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) nesta quarta, 18. Entre os diplomados presentes no Teatro Tobias Barreto, o vereador reeleito lamentou os episódios de manifestações com ofensas e até situações que quebraram o protocolo da solenidade.

No seu pronunciamento, o parlamentar fez questão de explicar o que significa a solenidade, contando que ali é um ato para que o TRE entregue a sociedade, o resultado das eleições oficialmente e que a partir de agora, o processo da posse é com a Câmara. Em suas palavras, ele ressaltou os ânimos exaltados na ocasião. “Parecia uma formatura do terceirão, do ensino médio, confesso que algumas são até mais organizadas neste sentido. Quero lamentar os episódios que aconteceram. Temos que entender que as ideologias são válidas e que é da política esse debate de lado, mas a primeira missão da gente é representar os interesses da sociedade”, declarou.

Ainda de acordo com Elber, da sua parte não existirá qualquer tipo de reação da mesma forma na próxima legislatura. “De alguns poucos diplomados, o que se viu foi um início do show de horrores e o que nos dá um presságio de um parlamento com complexas discussões. Então, faço aqui um apelo para que o debate se faça dentro da seara das ideias e seja qualificado. De mim, não terão plateia ou eco nas minhas falas com esse tipo de radicalismo”, disse na tribuna.

Por fim, ele destacou o belíssimo exemplo que aconteceu na oportunidade e desejou boa sorte aos novos colegas. “No mais, quero parabenizar a todos pela festa bonita. A doutora Lais, fez um belo discurso de extrema sensibilidade, homenageando a prefeita eleita com um reencontro histórico depois de anos, onde foi estagiária de Emília e agora a magistrada que a diplomou. Que Deus ilumine todos os diplomados e dê juízo a boa parte dele que mais precisa disso”, concluiu.

Por Anna Paula Aquino – Foto Gilton Rosas