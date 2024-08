Elber comemora chegada de mais um campus do IFS a Aracaju

O vereador Elber Batalha (PSB) comemorou a confirmação da chegada de mais um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS) em Aracaju, desta vez com localização no bairro 17 de Março. O parlamentar destacou o assunto durante a sessão da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) desta terça-feira, 27, e falou do seu envolvimento na pauta.

Em seu discurso, Elber informou que a carta de compromisso do prefeito Edvaldo Nogueira com o Ministério da Educação foi assinada recentemente e a área destinada será no 17 de março, tudo com intermediação do Governo do Estado e da Prefeitura de Aracaju fortalecendo com a doação do terreno para que seja construída a unidade. “É com imensa felicidade que venho falar aos colegas sobre a conflagração e fechamento do acordo para o novo campus do IFS em Sergipe, na verdade para Aracaju mais de perto”, comentou.

Ainda de acordo com ele, foram apresentados dados levando em conta vários fatores para a escolha do 17. “Tudo foi pensado, como a extensão da área, quantidade de jovens que têm a necessidade de cursar o ensino superior e também a distância da região do Santa Maria de todos os institutos e da Universidade Federal de Sergipe (UFS) já implantados. A oferta de ensino público nesta localidade é insuficiente, tanto que vários alunos são transportados pela própria prefeitura para bairros como Orlando Dantas e Augusto Franco. Esse campus vai contar com o viés da modernidade, restaurante para atender toda a comunidade e ainda os laboratórios”, explicou.

Por fim, ele parabenizou a todos os envolvidos para que tudo acontecesse. “Quero parabenizar aqueles que trabalharam para isso. Fui pessoalmente ao Ministério da Educação por diversas vezes para discutir isso com a assessoria do ministro Camilo, além da intermediação do ministro Márcio Macedo, toda a sua equipe e do vereador Camilo Daniel que também foi um lutador por essa causa. Parabenizo a todos os sergipanos, a prefeitura através do prefeito Edvaldo, o governador Fábio e o governo Lula que vai entregar o campus ainda nessa gestão”, concluiu.

Foto: Gilton Rosas

Por Anna Paula Aquino