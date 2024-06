ELBER DEFENDE CRIAÇÃO DE FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DA INCLUSÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS)

O vereador Elber Batalha (PSB) usou a tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) nesta quarta-feira, 5 de junho, para falar sobre a importância da Libras e da inclusão. Na ocasião, ele defendeu a criação de uma frente parlamentar para tratar do assunto.

Durante o Pequeno Expediente, o vereador apresentou um vídeo que circula nas redes sociais sobre a importância da acessibilidade e inclusão em diversas situações. Nas imagens, foram mostradas situações cotidianas de várias pessoas que não são assistidas como precisam.

Em seu discurso, Elber lembrou que as emendas do seu mandato foram voltadas também para o Instituto Pedagógico de Apoio à Educação dos Surdos (Ipaese), que faz um belo trabalho neste segmento. “Fiz uma visitação àquela instituição há cerca de quinze dias, onde aportamos alguns recursos, e a coordenadora me relatou histórias de assistidos em momentos importantes da vida, mas que não tinham estrutura e nem preparo de pessoas próximas para um melhor entendimento”, comentou.

Para o parlamentar, já está mais do que na hora de abordar o assunto com um grupo voltado para isso. “Quero aqui defender a criação da Frente Parlamentar em defesa da inclusão da Língua Brasileira de Sinais no currículo nacional de educação do Brasil. Somente assim, esses jovens serão definitivamente incluídos plenamente em sua cidadania. Quero aqui conclamar o apoio de todos vocês e parabenizar mais uma vez o Ipaese”, concluiu.

Foto: China Tom

Por Anna Paula Aquino